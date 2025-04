El sólido comienzo de los Padres de San Diego en 2025 ha mejorado todavía más.

Ya es oficial que el All-Star Jackson Merrill acordó una extensión de nueve años y $135 millones con los Frailes, con vigencia garantizada hasta la temporada 2034.

Robert Murray, de FanSided, fue el primero en informar sobre el acuerdo el miércoles por la mañana.

El acuerdo puede alcanzar un máximo de $204 millones, dependiendo de los incentivos, e incluye una opción del club de $30 millones para una décima temporada (2035), que puede convertirse en una opción del jugador si termina entre los cinco primeros en la votación al Jugador Más Valioso (MVP).

Merrill, con tan solo 21 años, está en camino de alcanzar ese incentivo tras su gran éxito la temporada pasada. Bateó .292 con 24 jonrones, 90 carreras impulsadas, 31 dobles y 16 bases robadas en 156 juegos, quedando segundo en la votación al Novato del Año y siendo nombrado Bate de Plata.

Los Padres han tenido un inicio de temporada de 6-0, con Merrill encabezando la ofensiva junto a Fernando Tatis Jr. y Manny Machado. En seis juegos, el jardinero central batea .400 con un jonrón y seis carreras impulsadas.

San Diego buscará cerrar una serie perfecta en casa el miércoles contra los Cleveland Guardians, con el primer lanzamiento programado para la 1:10 p.m.