A woman says El Cajon police forced their way into an apartment without a warrant. She says the 911 tip they received about domestic violence wasn't accurate. NBC 7 Investigates when police have the right to enter your home without your permission.

EL CAJON- La estudiante de veterinaria Alexis Padilla dijo que estaba sola en casa preparándose para ir a trabajar cuando escuchó un fuerte golpe en la puerta de su apartamento. Del otro lado estaban los agentes de policía de El Cajón, incluido el cabo, Phillip Disque.

La policía de El Cajón no hará comentarios sobre lo que pasó después. Pero Padilla le dijo a TELEMUNDO 20 Investiga que los agentes entraron a la fuerza sin su consentimiento y la detuvieron en el suelo durante casi una hora. Antes de irse, la multaron por un delito menor: obstruir a un oficial.

“Sentí que me habían quitado mis derechos”, dijo Padilla. “Me sentí como un animal”.

Los registros policiales redactados obtenidos por TELEMUNDO 20 Investiga mostraron que el incidente comenzó alrededor de las 10:30 a.m. del sábado 20 de enero, cuando alguien llamó al 911 y les dijo a los despachadores que podían escuchar a una mujer gritar: “¡Déjame en paz! ¡Quítate de encima! Esa persona que llamó también les dijo a los despachadores que el sonido provenía del apartamento de Padilla, donde afirmó que una pareja se había mudado recientemente y discutía a menudo. El despachador calificó la llamada como “perturbación de la paz con violencia doméstica”.

Esta sección del informe ‘Llamadas de servicio’ del Departamento de Policía de El Cajón muestra lo que la ‘parte informante’ le dijo al despachador de emergencias y cómo eso resultó en que el tipo de llamada se cambiara a ‘perturbar la paz con violencia doméstica’. (TELEMUNDO 20)

Pero Padilla dijo que nada de eso coincide. Para empezar, en el momento de la llamada al 911, la joven de 26 años dijo que estaba sola dentro de su apartamento. Su compañera de cuarto ya se había ido por el día. Y otra cosa, Padilla se mudó a su departamento en 2020, no hace unos meses como lo describió la persona que llamó al 911.

“Le dije: ‘Oh, lo siento, puede que sea mi televisor, pero te prometo que lo bajaré’”, recuerda Padilla haberle dicho al cabo. Disque desde detrás de su puerta mosquitera. “'No hay nadie en casa. Él dijo: ‘¿Puedo entrar y comprobarlo?’ y yo dije: ‘No, no tienes permitido’. Estoy solo en casa. No me siento segura’”.

Padilla dijo que cerró la puerta y regresó a su habitación, pero el cabo. Disque no aceptó un no por respuesta y a los pocos minutos escuchó el fuerte golpe por segunda vez.

Esta vez, cuando Padilla abrió la puerta interior, dijo que Disque le dijo que el administrador de su edificio de apartamentos le estaba trayendo una copia de la llave de Padilla. Alarmada, Padilla abrió la puerta mosquitera para buscar al administrador del edificio. En cambio, vio a un segundo oficial de policía de El Cajón parado afuera de su puerta.

Padilla dijo que intentó cerrar la puerta nuevamente, pero dijo que Disque la abrió desde su lado y rápidamente la dominó. Antes de que se diera cuenta, ambos estaban en su sala de estar.

“Él me está empujando y yo estoy peleando con él y le digo: ‘¡Para! ¡Detente! ¡No hay nadie aquí! ¡¿Qué estás haciendo?!’”

Alexis Padilla describió su interacción con los agentes de policía de El Cajón en enero. (TELEMUNDO 20)

Padilla dijo que corrió a su habitación, donde Disque y otro oficial la persiguieron y la esposaron boca abajo en el suelo. Más de una semana después, Padilla mostró a TELEMUNDO 20 Investiga hematomas visibles en ambos brazos. Pero aunque los oficiales rápidamente confirmaron que estaba sola en casa, ella dijo que permaneció esposada durante casi una hora.

“Honestamente, siento que simplemente estaba molesto porque le dije que no, cerré la puerta y él no quería irse”, dijo Padilla. “Para mí fue simplemente un juego de poder. Y violaron mis derechos sin ningún motivo”.

Un portavoz de la policía de El Cajón dijo que consideran el delito menor de obstrucción de Padilla como una investigación activa, razón por la cual el departamento tampoco publicará ningún video de la cámara corporal.

“Esa sería una circunstancia fuera de lo común”, dijo el agente de policía retirado, Cameron Gary. “Ya sabes, tener que abrirte camino a la fuerza para investigar una llamada [de violencia doméstica]. Simplemente no es tan común. Simplemente no lo es”.

En el transcurso de los 30 años de carrera policial de Gary, sirvió 12 años en el Departamento del Alguacil del Condado de San Diego, incluso como sargento en la unidad SWAT. Gary también sirvió 15 años en el Fiscal de Distrito de San Diego, donde se jubiló como investigador supervisor.

Durante sus años en uniforme, Gary dijo que a menudo lo enviaban a una llamada de violencia doméstica varias veces por semana.

“Nunca, con tal vez una o dos excepciones, una persona no nos dejó entrar”, dijo Gary. “Cuando les dices: ‘Oye, tengo que comprobarlo’. No podemos irnos. Tengo que comprobarlo’. Y hay maneras de hablar con la gente y hacérselo saber. La mayoría de la gente es bastante razonable al respecto. Se trata solo de cómo lo empaquetas. Y si lo empaquetas de la manera correcta, no debería ser un problema”.

Normalmente, la policía no puede entrar a la fuerza en su casa sin obtener primero su consentimiento o una orden judicial. Pero, si podría estar ocurriendo un delito o alguien podría estar en peligro inmediato, según la ley, la policía debe actuar. Se llama “circunstancias apremiantes” y las llamadas al 911 relacionadas con posible violencia doméstica siempre se consideran exigentes.

La página 109 del Manual de Políticas del Departamento de Policía de El Cajón detalla las situaciones en las que los agentes pueden realizar registros sin una orden judicial. (TELEMUNDO 20)

“La policía tiene la obligación, tanto legal como moral y ética, de tomar alguna medida para evitar que eso [violencia doméstica] suceda”, dijo Gary.

Él dijo que si los agentes tienen que entrar a la fuerza en la casa de alguien, hay una buena razón por la que los agentes suelen detener a cualquiera que esté dentro.

“Estás entrando a la casa de una persona”, dijo Gary. “No sabes quién está en la casa. No sabes si está corriendo para conseguir un arma. No sabes si ella es la sospechosa o la víctima. No sabes nada de eso”.

“Cuando la policía llama a tu puerta, tienes muchos derechos”, dijo el abogado defensor penal de San Diego, David Shapiro.

Pero Shapiro nos dijo que hay límites a lo que la policía puede hacer según la ley.

“[Las circunstancias extremas] no le dan a la policía la oportunidad de entrar a su casa y permanecer allí indefinidamente”, dijo Shapiro.

Esas circunstancias especiales y exigentes que permiten a la policía el derecho de registrar su casa cesan una vez que una persona razonable pueda determinar que no se ha producido ningún delito y que nadie está en peligro inmediato, dijo Shapiro. En un apartamento pequeño del tamaño del de Padilla, dijo que eso sólo debería haber tomado un par de minutos.

Shapiro cuestionó, en primer lugar, si la policía tenía derecho a entrar por la fuerza en el apartamento de Padilla.

“Si hubo una interacción positiva con las autoridades que dijeron: ‘Estoy bien, soy el único aquí’, hay un argumento realmente fuerte de que si existía una exigencia cuando se cerró la puerta, desapareció cuando se cerró la puerta. Se abrió”, dijo Shapiro.

En cuanto al delito menor de Padilla, Shapiro nos dijo que un cargo de obstrucción sólo se sostiene si se retrasa a un oficial en el cumplimiento de su deber legal. Pero si los agentes están dentro de su casa ilegalmente, fuera del alcance de circunstancias apremiantes, dijo que tiene derecho a actuar razonablemente para impedirles hacer su trabajo.

“A primera vista, no es una buena imagen para la policía de El Cajón”, dijo Shapiro.

“Hay formas de gestionarlo sin que se descarrile por completo de esta manera”, nos dijo Gary.

Cuando alguien no lo dejaba entrar a sus casas, Gary dijo que animaba a los propietarios a llamar a la policía y verificar que se suponía que él estaba allí.

“Simplemente no creo que tengas que luchar para superar todo”, dijo Gary. “Y no creo que el público espere o quiera eso, francamente”.

Padilla dijo que no ha podido dormir y ahora busca mudarse fuera de El Cajón, a cualquier lugar con un departamento de policía diferente.

“Me sentí violada”, dijo Padilla. “Me sentí ignorada. Y sentí que me quitaron mis derechos cuando no era necesario. Esto es horrible. Precisamente por eso la gente le tiene miedo a la policía”.

¿QUÉ DEBES HACER SI LA POLICÍA QUIERE REVISAR TU CASA SIN UNA ORDEN JUDICIAL?