¿Qué hacer este fin de semana en San Diego?: Oktoberfests, Taste of North Park y más

SAN DIEGO – El otoño ya está en pleno apogeo, bueno si no cuentas que el clima aún parece confundido, pero sin importar el calor siempre hay algo divertido que hacer en la ciudad más fina de Estados Unidos. Nuestra guía de eventos de fin de semana está aquí para ayudarte. Levántate. Salta. ¡A jugar!

Viernes, 4 de septiembre y 4 de octubre

La Mesa Oktoberfest

Todo el fin de semana en La Mesa Village | Celebrando su 51º año, La Mesa Oktoberfest continúa presentando festividades bávaras para los sandieguinos de todas las edades.

Sr. Jack O' Lanterns Huerto de calabazas

3901 Clairemont Dr. | Gratis a partir del viernes hasta Halloween, puedes escoger tu calabaza favorita en el huerto familiar, que también ofrece juegos y actividades para todas las edades.

Del Mar Wine + Food Festival

Todo el fin de semana en 14989 Via de la Valle | $165+Seis días de experiencias culinarias únicas y repletas de estrellas como Claudette Zepeda, Claudia Sandoval y Carlos Anthony. Además, Alex Morgan estará allí para presentar el Grand Tasting VIP el domingo.

Festival Internacional de Jazz de San Diego Tijuana

Festival de 3 días en San Diego y Tijuana | $42 Celebra la riqueza musical de la región de San Diego/Tijuana con artistas aclamados internacionalmente mientras iluminan los escenarios en ambos lados de la frontera.

Tom Jones

8 p.m. en el Teatro al Aire Libre de Cal Coast Credit UnionA la edad de 84 años, Tom Jones ha tenido una carrera que abarca más de 60 años. Ha vendido más de 100 millones de discos.

Sábado, 5 de octubre

Carlsbad Oktoberfest

12 p.m. en Carlsbad Strawberry | $10

Deléitate con la auténtica cocina alemana, con actividades para niños y adultos, y música alemana en vivo.

Pacific Beachfest

11 a.m. en el paseo marítimo de Pacific Beach | GratisUn día completo de música en vivo y eventos para toda la familia.

Sabor de North Park

11 a.m. - 3:30 p.m. | $50+

A full day of culinary delights, Craft Beer, Craft Cider, Kombucha, Wine, and shopping at our boutiques.

8th Annual East Village Oktoberfest

12 p.m. at Quartyard | $5-$10

Los visitantes disfrutarán de 8 cervecerías artesanales con sede en San Diego, una feria tradicional del Oktoberfest, música del Oktoberfest y juegos.

El Sendero Encantado del Parque Balboa Balboa

Dr. & Juniper Rd. | $32.99+A partir del 27 de septiembre hasta Halloween, dé un paseo por el Parque Balboa para experimentar el horror al aire libre.

Taste of Oceanside

1:30 p.m. en el centro de Oceanside | $40+Regresando para su 10º año, los habitantes de San Diego pueden explorar el centro de la ciudad y disfrutar del sabor de más de 50 restaurantes locales. Para aquellos de 21+, también están disponibles muestras de cervecerías y bodegas.

Domingo 6 de octubre

Pumpkin Express

10 a.m. en Campo | $ 18.95 + Venga a viajar en nuestros vagones antiguos decorados a través del campo del condado de San Diego mientras el otoño desciende sobre Campo, CA. Hasta el 27 de octubre.

Alex Cooper

8 p.m. en el Civic Theatre | $56.35+Alex Cooper de 'Call Her Daddy' estará en San Diego como parte de su gira "Unwell Tour".

Steve-O: The Super Dummy Tour

7 p.m. en el Teatro Balboa | $38.95Steve-O llevará su gira de stand-up a San Diego este fin de semana.

Asesinato de Agatha Christie en el Orient Express

2 p.m. en The Old Globe | $ 68En un tren que viaja por Europa, un rico magnate estadounidense es encontrado muerto en su compartimento, con la puerta cerrada desde adentro. Entra en escena el mundialmente famoso detective Hércules Poirot, que debe navegar en un tren lleno de sospechosos y resolver el asesinato antes de que el asesino vuelva a atacar.

El parque de atracciones embrujado

Marshal's Scotty's Playland en El Cajón | $ 25 + El set de senderos de miedo embrujados tiene lugar en Marshal Scotty's Playland. Estará disponible a partir del 27 de septiembre hasta Halloween.