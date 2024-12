Qué hacer este fin de semana: Holiday Bowl Parade, Salón Internacional del Automóvil y más

SAN DIEGO - En la ciudad más bonita de Estados Unidos siempre hay algo divertido que hacer. Nuestra guía de eventos de fin de semana está aquí para ayudarte. ¡Levántate, sal y Diviértete!

Viernes 27 de diciembre

Port of San Diego Holiday Bowl Parade

10.:00 a.m. - 1:00 p.m. en el centro de la ciudad | La entrada es gratuita.

Bandas de música, equipos de ejercicios y globos gigantes desfilarán por el paseo marítimo de San Diego para celebrar la DIRECTV Holiday Bowl.

DIRECTV Holiday Bowl Game Day 5K Walk/Run

9:45 a.m. - 11:45 a.m. en Downtown | $52, $20 para corredores menores de 15 años

La 29ª edición anual de la carrera/marcha de 5 km Port of San Diego Game Day tendrá lugar a lo largo del puerto de San Diego. Los atletas correrán entre 10.000 espectadores que los animarán. Todos los corredores recibirán una medalla de finalista.

DIRECTV Holiday Bowl

5:00 p.m. en el Snapdragon Stadium | $50+

La 45ª edición de la Holiday Bowl enfrentará a Syracuse, de la ACC, y Washington State, de la Pac-12.

Sábado 28 de diciembre

San Diego International Auto Show

10:00 a.m. - 9:00 p.m. | Hasta el 1 de enero en el Centro de Convenciones de San Diego | $12-$18

El salón presenta una amplia variedad de vehículos nuevos nunca vistos. Los asistentes también podrán disfrutar de entretenimiento familiar y actividades interactivas.

Pre-Rose Parade Tour

8:00 a.m. en el Centro de Tránsito de Old Town | $45-105

Eche un vistazo a las carrozas del Desfile de las Rosas antes del día de Año Nuevo con un viaje de ida y vuelta de Five Stars Tour. Podrá ver una gran variedad de frutas, semillas, cortezas, hierbas e impresionantes flores aplicadas a las carrozas.

Winter Wonderettes

2 p.m. en el Teatro Musical de San Diego $60

¡Vuelven las Wonderettes! En esta celebración de temporada, las chicas se entretienen en la fiesta anual de Harper's Hardware.

Domingo 29 de diciembre

Dr. Seuss's How the Grinch Stole Christmas!

5 p.m. en The Old Globe| $59

Dr. Seuss's How the Grinch Stole Christmas! es un maravilloso y caprichoso musical basado en el clásico libro de Dr. Seuss.

Skating Rinks

Ya están abiertas varias pistas de patinaje de la ciudad. Tenemos una lista completa.

Wild Holidays at the San Diego Zoo Safari Park

Hasta el 5 de enero

Luces, decoraciones, personajes extravagantes, espectáculos musicales, cuentacuentos festivos y delicias culinarias para divertirse en familia y contagiar a todos el espíritu de la temporada.