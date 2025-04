San Clemente será sede de surf en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Lo que debes saber El comité organizador de Los Ángeles presentó el plan final de sedes al Comité Olímpico Internacional, que aprobó la actualización la semana pasada.

El plan actualizado incluye sedes en Venice, el centro de Los Ángeles, Long Beach y San Clemente.

La Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 tendrá lugar el 14 de julio de 2028 y la competencia se extenderá hasta el 30 de julio de 2028.

El plan para las sedes de competición de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 se aclaró el martes con el anuncio de varias sedes para más de una docena de deportes, incluyendo una en la frontera de los condados de San Diego y Orange.

LA28, el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, presentó su lista actualizada de sedes para los Juegos Olímpicos de 2028 al Comité Olímpico Internacional, que aprobó el plan actualizado la semana pasada.

El martes, LA28 anunció las sedes para más deportes, incluyendo la competición de surf en Lower Trestles Beach, al sur de San Clemente y al norte de la Base del Cuerpo de Marines Camp Pendleton.

La ubicación de la sede es la más cercana anunciada hasta la fecha al condado de San Diego y se considera una joya para los aficionados a este deporte; ha sido sede de varias competiciones mundiales de surf, incluyendo un próximo evento de la Liga Mundial de Surf en junio.

"Nombrado en honor a un puente de caballete de madera que solía transportar trenes a través del exuberante paisaje, este lugar para surfear ofrecerá una vista inigualable de las maravillas naturales de California, a la vez que servirá como escenario pintoresco para las competencias durante los Juegos Olímpicos LA28", según un comunicado de prensa de los Juegos Olímpicos.

La presentación del martes también incluyó el anuncio de béisbol en el Dodger Stadium, squash en Universal Studios en Universal City y voleibol de playa en Long Beach. La lista incluye eventos agregados a sedes previamente anunciadas, como el área recreativa Sepulveda Basin en el Valle de San Fernando, y sitios en Venice, el centro de Los Ángeles, Long Beach, el Valle de San Gabriel, Carson, Anaheim y más.

"Tenemos lugares realmente fantásticos", dijo Janet Evans, directora de atletas de LA28 y medallista de oro olímpica en natación. "Esto resume y demuestra lo que Los Ángeles puede ofrecer.

"Queremos que nuestros atletas tengan una experiencia de clase mundial en sedes de clase mundial".

Aquí está la lista completa de sitios anunciados el martes.

Tiro con arco: Dignity Health Sports Park de Carson

Dignity Health Sports Park de Carson Béisbol: Todos los partidos se jugarán en el Dodger Stadium, utilizado para partidos de exhibición en los Juegos Olímpicos de 1984.

Todos los partidos se jugarán en el Dodger Stadium, utilizado para partidos de exhibición en los Juegos Olímpicos de 1984. Baloncesto 3x3 y pentatlón moderno: Área recreativa Sepulveda Basin en el Valle de San Fernando.

Área recreativa Sepulveda Basin en el Valle de San Fernando. Vóleibol de playa: Long Beach será sede de Alamitos Beach.

Long Beach será sede de Alamitos Beach. Boxeo: Recientemente restablecido por el COI, las preliminares se disputarán en el Teatro Peacock del centro de Los Ángeles y las finales en el Crypto.com Arena.

Remo costero: Este nuevo evento debutará en los Juegos Olímpicos de Long Beach.

Este nuevo evento debutará en los Juegos Olímpicos de Long Beach. Críquet: Se construirá un recinto temporal para este deporte histórico en el recinto ferial de Pomona.

Se construirá un recinto temporal para este deporte histórico en el recinto ferial de Pomona. Ecuestre: Parque Santa Anita en Arcadia.

Parque Santa Anita en Arcadia. Gimnasia rítmica: El Centro Galen en Exposition Park, al sur del centro de Los Ángeles, albergará este evento y el de bádminton.

El Centro Galen en Exposition Park, al sur del centro de Los Ángeles, albergará este evento y el de bádminton. Tiro al blanco: Centro de Convenciones de Long Beach, donde se construirá un campo de tiro temporal.

Centro de Convenciones de Long Beach, donde se construirá un campo de tiro temporal. Tiro con escopeta: El Shotgun Center en South El Monte, al este de Los Ángeles.

El Shotgun Center en South El Monte, al este de Los Ángeles. Escalada deportiva: Se añadirá un muro de escalada temporal en el Centro de Convenciones de Long Beach con el Océano Pacífico como telón de fondo.

Se añadirá un muro de escalada temporal en el Centro de Convenciones de Long Beach con el Océano Pacífico como telón de fondo. Squash: La "courthouse plaza" de Universal Studios resultará familiar para los fans de "Regreso al Futuro". Se instalarán cajas de cristal para este deporte en el plató trasero de Universal City.

La "courthouse plaza" de Universal Studios resultará familiar para los fans de "Regreso al Futuro". Se instalarán cajas de cristal para este deporte en el plató trasero de Universal City. Surf: Lower Trestles en San Clemente.

Lower Trestles en San Clemente. Triatlón , salida de ciclismo de ruta y salida de maratón: Venice.

, salida de ciclismo de ruta y salida de maratón: Venice. Voleibol: Honda Center en Anaheim.

“Le prometimos al mundo unos Juegos Olímpicos increíbles y hoy nos enorgullece compartir el plan que los hará realidad”, declaró Reynold Hoover, director ejecutivo de LA28. “Los Ángeles es el epicentro del deporte, la cultura y el entretenimiento, y cada sede seleccionada para los Juegos de 2028 brindará a los atletas y aficionados la mejor experiencia posible. El plan para las sedes olímpicas de 2028 invita a las comunidades de toda la región a celebrar los Juegos en sus hogares, con los deportes más emocionantes que se celebrarán en algunos de los estadios y arenas de primer nivel del mundo, playas famosas y estructuras temporales construidas específicamente para ese fin”.

Las sedes para otros deportes se anunciaron previamente, incluyendo el Los Angeles Memorial Coliseum, el Área Recreativa Sepulveda Basin, el Estadio BMO en Exposition Park, el Centro de Convenciones de Los Ángeles y el Crypto.com Arena en el centro de Los Ángeles, el complejo deportivo de Carson, el Rose Bowl de Pasadena y varias sedes fuera de la ciudad de Los Ángeles, incluyendo canoa eslalon y sóftbol, ​​que se celebrarán en Oklahoma City.

The 2028 LA Olympics will have six new mixed gender team events. Lolita Lopez reports for the NBC4 News at 4 p.m. on Wednesday, April 9, 2025.

En marzo, el Ayuntamiento de Los Ángeles aprobó cambios al plan original de sedes para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028. La ciudad aprobó un plan inicial de sedes en 2017 y las revisiones se anunciaron durante el verano.

Cualquier modificación requiere la aprobación del ayuntamiento, lo que allana el camino para la presentación ante el COI.

Entre los cambios propuestos en el verano: el baloncesto se trasladaría al Intuit Dome en Inglewood, la gimnasia al Crypto.com Arena en el centro de Los Ángeles y la natación al SoFi Stadium en Inglewood.

No se construirán nuevas sedes permanentes para los Juegos Olímpicos de 2028.

El programa de eventos con medallas para 2028, aprobado la semana pasada por el Comité Olímpico Internacional, incluye seis nuevas pruebas por equipos mixtos, en lo que el comité organizador de LA28 calificó como un "paso adelante monumental".

El programa aprobado para 2028 incluye 22 pruebas con más medallas que las 351 de París 2024.

Las pruebas por equipos mixtos añadidas para 2028 incluyen gimnasia artística, atletismo (relevo mixto 4x100), golf, tiro con arco (arco compuesto), remo costero de velocidad playa y tenis de mesa. El formato de competición de la nueva prueba de gimnasia artística por equipos mixtos se definirá y anunciará próximamente.

La competencia por medallas incluye expansiones en las disciplinas de fútbol femenino y waterpolo, una nueva categoría de peso para el boxeo femenino, una cancha de baloncesto 3x3 ampliada y más eventos con medallas en natación y escalada deportiva.

El fútbol bandera debutará en los Juegos Olímpicos de 2028 y el lacrosse regresará a la lista de deportes con medallas por primera vez en más de un siglo. El béisbol y el sóftbol regresarán a los Juegos Olímpicos, y el críquet también formará parte de la lista.

Consulta la lista completa de eventos con medallas aquí.

La Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 tendrá lugar el 14 de julio de 2028 y la competencia se extenderá hasta el 30 de julio de 2028. Los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028 comenzarán el 15 de agosto de 2028 y concluirán el 27 de agosto de 2028.