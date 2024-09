Acusan a hombre de planear, en nombre de ISIS, ataque terrorista contra judíos en NY

NUEVA YORK -- Un ciudadano paquistaní ha sido arrestado y acusado de planear un ataque terrorista en la Ciudad de Nueva York con el objetivo de matar a la mayor cantidad posible de judíos, anunció este viernes el Departamento de Justicia.

Muhammad Shahzeb Khan, de 20 años, ciudadano paquistaní que vive en Canadá, fue detenido el 4 de septiembre y "acusado de intentar proporcionar apoyo material y recursos a una organización terrorista extranjera designada (FTO), el Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIS)", dijeron los fiscales federales.

Los fiscales dijeron que Khan quería planificar el ataque alrededor del 7 de octubre de 2024, el primer aniversario del ataque de Hamas a un festival de música en Israel que mató al menos a 1,200 personas, en su mayoría civiles.

"Se alega que el acusado planeó un ataque terrorista en la Ciudad de Nueva York alrededor del 7 de octubre de este año con el objetivo declarado de masacrar, en nombre de ISIS, a la mayor cantidad posible de judíos", dijo el Fiscal General Merrick Garland en un comunicado.

Según la denuncia penal, Khan dijo a agentes de policía encubiertos que planeaba atacar un centro judío en Brooklyn y dijo que "Nueva York es perfecta para atacar a los judíos porque tiene la 'mayor población judía de Estados Unidos'".

Khan intentó cruzar la frontera entre Estados Unidos y Canadá, donde planeaba usar armas automáticas y semiautomáticas para llevar a cabo un "tiroteo masivo", dijeron los fiscales. La denuncia alega que Khan buscó propiedades en alquiler cerca de su objetivo propuesto en Brooklyn y que planeaba pagar a un traficante de personas para que lo ayudara a ingresar a Estados Unidos.

Khan fue arrestado a 12 millas de la frontera con Estados Unidos.

Un ataque aéreo alcanzó una escuela y una mezquita en Gaza, en donde aproximadamente 4,200 personas desplazadas buscaban refugio de la guerra, según el Ejército de Israel. La escuela era el sitio de un centro de mando de Hamas, según Israel, pero los militantes de Hamas lo han negado.

Durante una comunicación con los agentes encubiertos, Khan dijo que “si tenemos éxito con nuestro plan, este sería el mayor ataque en suelo estadounidense desde el 11 de septiembre”, según la denuncia.

Un alto funcionario dijo a nuestra cadena hermana NBC New York que Khan había estado bajo vigilancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que no tenía ningún medio para llevar a cabo el ataque por su cuenta.

Si es declarado culpable, Khan se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión.

El FBI continúa su investigación sobre las presuntas acciones de Khan. No está claro si Khan tiene un abogado, informó The Associated Press.