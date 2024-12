Un juez federal rechazó el acuerdo de culpabilidad de Boeing vinculado a una acusación de fraude penal derivada de los accidentes mortales de sus aviones 737 Max.

El juez federal Reed O'Connor, de la Corte Federal de Distrito para el Distrito Norte de Texas, expresó su preocupación en su decisión del jueves de que un monitor designado por el gobierno, una condición del acuerdo de culpabilidad, incluyera políticas de diversidad, equidad e inclusión.

Escribió que "la Corte no está convencida de que el Gobierno no vaya a elegir un supervisor sin consideraciones raciales y, por tanto, no vaya a actuar de forma no discriminatoria. En un caso de esta magnitud, redunda en el máximo interés de la justicia que el público tenga la certeza de que esta selección del monitor se hace basándose únicamente en la competencia."

En octubre, O'Connor ordenó a Boeing y al Departamento de Justicia que facilitaran detalles sobre las políticas de diversidad, equidad e inclusión cuando se seleccionara al supervisor.

La corte otorgó a Boeing y al Departamento de Justicia 30 días para decidir cómo proceder, según un documento judicial presentado el jueves.

En julio, Boeing aceptó declararse culpable de un cargo penal de conspiración para defraudar al gobierno de EEUU al engañar a los reguladores sobre su inclusión de un sistema de control de vuelo en el Max que luego estuvo implicado en los dos accidentes: un vuelo de Lion Air en octubre de 2018 y un vuelo de Ethiopian Airlines en marzo de 2019. Las 346 personas que viajaban en los vuelos murieron.

Boeing y el Departamento de Justicia no hicieron comentarios de inmediato.

Los familiares de las víctimas habían expresado su disconformidad con el monitor designado por el gobierno como condición para el acuerdo de culpabilidad y querían hacer más aportaciones. Lo llamaron un "acuerdo dulce".

Erin Applebaum, abogada que representa a uno de los familiares de la víctima, aplaudió el acuerdo. "Anticipamos una renegociación significativa del acuerdo de culpabilidad que incorpore términos verdaderamente proporcionales a la gravedad de los crímenes de Boeing", dijo Applebaum en un comunicado. "Es hora de que el DOJ ponga fin a su trato indulgente con Boeing y exija una verdadera rendición de cuentas".

El acuerdo estaba previsto para permitir a Boeing evitar un juicio justo cuando intentaba que la compañía volviera a tener una base sólida después de que una puerta estallara en un vuelo en pleno vuelo a principios de año, reavivando una crisis de seguridad en el fabricante.

El nuevo acuerdo surgió después de que el Departamento de Justicia dijera en mayo que Boeing había violado un acuerdo anterior, que expiraba días después de que el tapón de la puerta explotara del 737 Max 9 el 5 de enero. O'Connor dijo en su decisión del jueves que "no está claro todo lo que Boeing ha hecho para incumplir el Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido".

Según el nuevo acuerdo, Boeing se enfrentaba a una multa de hasta $487.2 millones. Sin embargo, el Departamento de Justicia recomendó que el tribunal acreditara a Boeing la mitad de la cantidad que pagó en virtud de un acuerdo anterior, lo que dio lugar a una multa de $243.6 millones.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Leslie Josephs para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.