La Cámara de Representantes adopta el plan presupuestario para adelantar la agenda de Trump

WASHINGTON - El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, logró que se adoptara por un margen muy estrecho un proyecto de presupuesto multimillonario, un paso crucial para los republicanos en su intento de impulsar la agenda legislativa del presidente Donald Trump.

La votación fue de 217 a 215, y los republicanos emitieron todos los votos a favor de la resolución presupuestaria. Solo un republicano, el representante Thomas Massie, de Kentucky, se unió a todos los demócratas que votaron en contra.

La votación se produjo después de un día dramático de presiones en la Cámara, en el que Johnson organizó múltiples reuniones en su oficina para convencer a los republicanos que se resistían a votar y Trump llamó personalmente a muchos de esos mismos individuos.

Más temprano el martes por la noche, en un momento caótico, los líderes republicanos de la Cámara parecieron cancelar brevemente la votación del presupuesto y enviar a los miembros a sus casas por la noche, solo para convocar abruptamente la votación y hacer que los legisladores volvieran al pleno minutos después.

La votación exitosa pone la pelota nuevamente en la cancha del Senado. Debido a que Trump ha respaldado el plan presupuestario de la Cámara, el Senado estará bajo presión para aceptar y adoptar ese proyecto, a pesar de que la Cámara Alta adoptó su propia versión a principios de este mes.

En virtud de la reconciliación, el proceso que los republicanos están utilizando para intentar promulgar las prioridades políticas de Trump sobre una base partidaria, ambas cámaras deben adoptar la misma resolución presupuestaria antes de que los comités puedan redactar oficialmente el paquete legislativo.

Durante gran parte del día, el destino de la resolución de la Cámara fue incierto. Un pequeño grupo de conservadores había amenazado con rechazar la medida presupuestaria alegando inquietudes sobre los niveles de gasto, mientras que los miembros más moderados expresaron su preocupación por los posibles recortes a Medicaid. Pero después de un día completo de reuniones con Johnson y luego de que el propio Trump comenzara a llamar a los indecisos, algunos de ellos comenzaron a suavizar su oposición.

La medida presupuestaria prevé recortes de impuestos por $4.5 billones y un objetivo de recortes de gastos de $2 billones. Incluye más de $100,000 millones en nuevos gastos para la aplicación de las leyes de inmigración y el ejército. También exige que el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes encuentre $880,000 millones en recortes a los programas federales, y los republicanos dicen que parte de eso provendrá de la reducción del gasto en Medicaid.

Los demócratas se unieron en su oposición al presupuesto republicano, calificándolo de recorte de impuestos para los ricos que perjudicará a las familias de clase trabajadora al recortar Medicaid. Se han unido en torno a ese mensaje político destinado a abrir una brecha entre Trump y los votantes indecisos, así como entre sus propios electores que dependen de los beneficios federales.

El martes por la tarde, la Cámara de Representantes adoptó la resolución presupuestaria en una votación de procedimiento de 217 a 211 según líneas partidarias, lo que dio lugar a una votación final el martes por la noche. Cuatro demócratas y un republicano no votaron, lo que le dio a Johnson un margen de maniobra adicional.

Al dirigirse a los periodistas después de esa votación, Johnson dijo que todavía estaba trabajando para ganarse a los republicanos escépticos y que mantendría más reuniones el martes por la tarde, y agregó que Trump también había estado hablando con algunos de los que se resistieron.

"Hay un par de personas que todavía tienen algunas preguntas y las estamos analizando paso a paso", dijo Johnson. "Estamos logrando avances… Estamos tratando de resolver las preocupaciones y los problemas", agregó.

"El presidente ha hablado con varios miembros", continuó. "Ha dejado bien en claro sus intenciones y quiere que voten a favor y que se avance", indicó.

La votación de la Cámara es apenas un paso en un proceso complicado. Si el Senado también adopta la resolución presupuestaria, ordenaría a los comités que elaboren un proyecto de ley masivo, que los republicanos pueden aprobar rápidamente para su votación en el pleno, lo que les permite saltarse el obstáculo de los 60 votos de la Cámara Alta.

El representante Jason Smith, republicano por Missouri y presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, encargado de redactar las leyes fiscales, dijo el martes que no existe un plan alternativo para extender los recortes de impuestos de Trump si la medida fracasa. Smith dijo que la resolución presupuestaria que adoptó el Senado, que incluye fondos para la política fronteriza, militar y energética pero no aborda los impuestos, no tiene ninguna posibilidad en la Cámara de Representantes.

"Para que podamos iniciar el proceso, tenemos que conseguir una resolución presupuestaria", dijo Smith a NBC News. "La versión del Senado nunca será aprobada por la Cámara de Representantes", agregó.

Este artículo se publicó originalmente en NBC News.