Campaña de Trump: el candidato está a salvo tras reportarse disparos cerca a su mansión en Florida

La campaña de Donald Trump confirmó este domingo en un comunicado, que él está "a salvo", después que hubo disparos cerca del expresidente antes de las 2:00 p.m. ET de este domingo.

El FBI dijo que el incidente parecía ser "un intento de asesinato del expresidente Trump" y que ha iniciado una investigación.

En una rueda de prensa, las autoridades informaron que hay una persona bajo custodia y que lograron recuperar un rifle estilo AR.

Los funcionarios dijeron que el Servicio Secreto vio a una persona y abrió fuego después de que creyeron que el individuo podría haber estado apuntando.

Una fuente familiarizada con el incidente le dijo a NBC News que Trump fue inmediatamente trasladado a un lugar seguro. Luego, el expresidente regresó a Mar-a-Lago cerca de las 5:00 p.m. hora local.

Según una fuente de NBC News, familiarizada con el asunto, los disparos se escucharon en el campo de golf de Trump, donde él estaba jugando. "Trump estaba jugando al golf cuando se produjo el incidente y fue llevado de inmediato a un lugar seguro". Según una fuente familiarizada con el asunto, está sano y salvo.

“El presidente y la vicepresidenta han sido informados sobre el incidente de seguridad en el campo de golf Trump International, donde el expresidente Trump estaba jugando al golf. Están aliviados de saber que está a salvo. Su equipo los mantendrá informados periódicamente”, dijo La Casa Blanca en un comunicado.

El hecho ocurre unos dos meses después de que el candidato presidencial republicano fue herido de bala en un intento de asesinato en un evento de campaña en Pensilvania.

El director de comunicaciones de la campaña, Steven Cheung, dijo que Trump está a salvo.

"El Servicio Secreto, en conjunto con la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach, está investigando un incidente de protección que involucró al expresidente Donald Trump que ocurrió poco antes de las 2 p.m. El expresidente está a salvo."

