Chase Bank dice que está al tanto de videos virales que invitan a las personas a cometer fraude con cheques

Chase Bank insta a sus clientes a no cometer fraude con cheques.

La petición del banco se produce después de que este fin de semana se viralizaron videos en TikTok y X, los cuales decían a los usuarios que había un error en todo el sistema y que, si depositaban cheques falsos en un cajero automático y retiraban ese dinero poco después, podrían engañar al sistema y sacar una gran suma de efectivo, antes de que el cheque rebotara.

¿El único problema? Esto no es un "error", es un esquema de fraude con cheques y quienes participen serán responsables de todo el dinero que retiren una vez que el cheque rebote.

Aunque algunos en TikTok llamaron al esquema un "error", Chase recordó a sus clientes que este "error" es en realidad una invitación a cometer fraude.

"Estamos al tanto de este incidente y se abordó", dijo un portavoz de Chase, en un comunicado a NBC News. “Independientemente de lo que veas en línea, depositar un cheque fraudulento y retirar los fondos de tu cuenta es un fraude, simple y llanamente”.

NBC News no ha verificado si alguien realmente cometió el delito como parte de esta tendencia. Sin embargo, los videos en línea supuestamente mostraban a personas retirando con éxito efectivo de un cajero automático, después de depositar un cheque fraudulento en su propia cuenta bancaria, antes de que otros señalaran rápidamente que lo que estaban haciendo era un delito.

Si bien la conversación sobre el “error” se ha apoderado de TikTok, parece que la primera mención fue en X, cuando un usuario compartió un saldo excesivo de más de $80,000 en su cuenta el jueves, según la base de datos de memes Know Your Meme.

Un video parecía mostrar filas formándose afuera de una sucursal de Chase en Nueva York, lo que sugería que las personas acudían en masa al banco para "obtener dinero gratis". Sin embargo, tan rápido como despegó la tendencia, las personas pronto publicaron capturas de pantalla de saldos negativos y retenciones en sus cuentas de Chase, como resultado de supuestamente intentar retirar el dinero.

“No sé qué piensan estas personas que es escribir cheques sin fondos, pero no sé por qué pensaron que era un error técnico”, dijo un usuario de TikTok. “Definitivamente no lo hagan”. Los depósitos con cheques falsos son una forma común de fraude con cheques y no son nuevos, aunque el caos de este fin de semana hizo que muchos en línea descubrieran la táctica por primera vez y la confundieran con un robo de dinero.

Los cheques grandes depositados digitalmente a menudo se ponen en espera mientras el banco revisa su autenticidad, pero algunos cajeros automáticos permiten a los clientes acceder a una parte de los fondos recién depositados de inmediato. Esto permite a los usuarios retirar rápidamente el dinero antes de que su cheque se compense o rebote.

Los estafadores a menudo abordan esto abriendo cuentas bancarias con identidades falsas, creando y depositando cheques falsos de fuentes aparentemente legítimas, y luego abandonando la cuenta y dejándola con un saldo negativo.

Otro truco común consiste en que un estafador finge haber enviado un cheque por una cantidad mayor a la que pretendía, con la esperanza de que el destinatario esté dispuesto a depositar el cheque y transferir el dinero sobrante, lo que en última instancia dejaría a la víctima sin sus propios fondos después de que el cheque rebota.

Pero en este caso, las personas en línea parecen estar simplemente cometiendo fraude con cheques contra sí mismas, lo que hace que sea relativamente fácil para un banco descubrirlas y responsabilizarlas.

En los días posteriores a que el "error" de Chase ganara fuerza, otros usuarios de TikTok comenzaron a burlarse de quienes lo habían intentado, algunos bromeando sobre despertarse con enormes saldos negativos y otros advirtiendo a los usuarios que no tenían ninguna posibilidad de burlar a la institución bancaria multinacional.

"¿Error de Chase Bank? No, eso se llama fraude", dijo un usuario de TikTok en un video que acumuló más de 1 millón de "me gusta" en un día. "Fuiste al banco y tomaste $ 50,000 que no te pertenecían. Eso no es un truco de vida, eso se llama robo. Irás a la cárcel. A la prisión, en realidad".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Angela Yang y Kalhan Rosenblatt para nuestra cadena hermana NBC.com. Para más de NBC News entra aquí