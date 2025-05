El cobro de préstamos estudiantiles reinicia el 5 de mayo: lo que debes saber

El gobierno federal reanudará el lunes el cobro de los pagos de préstamos estudiantiles en mora de millones de personas por primera vez desde el inicio de la pandemia, informaron las autoridades.

La administración Trump indicó que cobraría la deuda mediante un programa del Departamento del Tesoro que retiene los pagos de reembolsos de impuestos, salarios y prestaciones sociales.

El Departamento de Educación de EEUU no ha cobrado préstamos en mora desde marzo de 2020. De los casi 43 millones de personas que deben dinero, solo un poco más de un tercio ha realizado pagos regulares, según la agencia.

En los últimos cinco años, la deuda estudiantil ha aumentado a $1.6 billones, según informaron las autoridades. La secretaria de Educación, Linda McMahon, afirmó que ahora los contribuyentes no tendrán que asumir ese costo.

"Los contribuyentes estadounidenses ya no se verán obligados a servir de garantía para políticas irresponsables sobre préstamos estudiantiles", declaró McMahon en un comunicado de prensa del 21 de abril, anunciando la reanudación de los cobros.

Esta medida se produce tras años de tira y afloja legales sobre la condonación de préstamos y en un momento en que, según los defensores, los prestatarios estudiantiles están al límite de sus recursos debido a la inflación y la creciente preocupación por el costo de la vida.

"Estamos en el peor panorama de préstamos estudiantiles que jamás hayamos visto", declaró Sabrina Calazans, directora ejecutiva del Centro de Crisis de Deuda Estudiantil, una organización sin fines de lucro que aboga por la cancelación de la deuda estudiantil.

“Los planes y propuestas de la administración Trump perjudicarán a millones de personas y familias”, añadió Calazans. “Van a crear una catástrofe financiera donde la gente no podrá cubrir sus necesidades básicas”.

¿Qué pasa ahora?

Todos los prestatarios en mora deberían haber recibido un correo electrónico de la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes alertándoles sobre los cambios.

Los funcionarios indicaron que el correo electrónico insta a los prestatarios a contactar al Grupo de Resolución de Incumplimiento para realizar un pago mensual, inscribirse en un plan de pago basado en los ingresos o inscribirse en la rehabilitación de préstamos, un proceso que puede eliminar el estado de incumplimiento si el prestatario realiza una serie de pagos durante un plazo específico, según el tipo de préstamo.

Para programar los pagos mensuales, los prestatarios que no hayan cambiado su estado civil ni sus ingresos habrían tenido que enviar su declaración de impuestos federales 1040 más reciente al Departamento de Educación, según las instrucciones descritas en el sitio web del Grupo de Resolución de Incumplimiento.

El Departamento de Educación indicó que utilizará el Programa de Compensación del Departamento del Tesoro para cobrar la deuda mediante la retención de pagos a través de reembolsos de impuestos, salarios y prestaciones como los pagos del Seguro Social.

Bajo este programa, el gobierno puede retener la totalidad de los reembolsos de impuestos federales y hasta el 15% del salario disponible de un trabajador federal. El gobierno indicó que la FSA enviaría avisos sobre el embargo de salario a finales de este verano.

En un artículo de opinión publicado en abril en The Wall Street Journal, McMahon dijo que los prestatarios que no realicen los pagos a tiempo verán disminuir su puntuación crediticia y, "en algunos casos, sus salarios serán embargados automáticamente".

El estadounidense promedio tiene más de $92,000 en deudas, lo que incluye tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, hipotecas y más.

¿Qué pasó con la condonación de préstamos?

Antes de dejar la Casa Blanca en enero, el entonces presidente Joe Biden anunció que su gobierno había condonado la deuda estudiantil de más de 5 millones de personas, incluyendo a muchas que asistieron a instituciones que defraudaron a estudiantes, como la Universidad DeVry, así como a trabajadores del servicio público y personas con discapacidades totales y permanentes.

“Desde el primer día de mi administración, prometí garantizar que la educación superior fuera un acceso a la clase media, no una barrera de oportunidades, y me enorgullece decir que hemos condonado más deudas por préstamos estudiantiles que cualquier otra administración en la historia”, declaró Biden en un comunicado en aquel momento.

Sin embargo, en su comunicado de prensa de abril, el Departamento de Educación de Trump dejó claro que “no habrá ninguna condonación masiva de préstamos” en el futuro.

McMahon culpó al gobierno de Biden de transferir cientos de miles de millones de dólares en deuda a los contribuyentes y mantener a los prestatarios en un “limbo confuso” sobre los pagos.

“El poder ejecutivo no tiene la autoridad constitucional para condonar la deuda, ni los saldos de los préstamos simplemente desaparecen”, afirmó.

Trump suspendió el cobro de la mayoría de los préstamos estudiantiles federales en marzo de 2020, y Biden continuó suspendiéndolo cuando asumió el cargo en 2021.

Hasta el fin de septiembre estaría previsto que se acabe la moratoria de pagos establecida por el Gobierno, por lo que en octubre se debería empezar a pagar la deuda.

Biden había propuesto permitir a los prestatarios elegibles cancelar hasta $20,000 en deuda hasta que la Corte Suprema de EEUU falló en contra de su plan de alivio de la deuda de préstamos estudiantiles en 2023. El plan habría costado más de $400,000 millones, y alrededor de 43 millones de estadounidenses habrían sido elegibles para participar.

En el artículo de opinión del Wall Street Journal, McMahon afirmó que Biden "nunca tuvo la autoridad para condonar préstamos estudiantiles de forma generalizada".

Añadió que reanudar los cobros no era un acto de crueldad hacia los prestatarios estudiantiles, sino un acto de justicia.

"Pedir dinero prestado y no devolverlo no es una ofensa sin víctimas. La deuda no desaparece; se transfiere a otros", afirmó. "Si los prestatarios no pagan sus deudas al gobierno, los contribuyentes sí lo hacen".

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por Melissa Chan para NBC News. Para más de NBC News, haz clic aquí.