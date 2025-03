Preparan la ejecución de un reo con gas nitrógeno en Louisiana

Louisiana está preparada para ejecutar a un condenado a muerte utilizando gas nitrógeno el martes en su primera ejecución desde 2010, lo que la convertiría en el segundo estado en administrar el controvertido método.

La ejecución de Jessie Hoffman Jr., condenado por el asesinato en 1996 de una mujer secuestrada en un estacionamiento de Nueva Orleans, está prevista entre las 6 y las 9 pm hora local en la Penitenciaría Estatal de Louisiana, en Angola.

Horas antes de la ejecución prevista, un juez del tribunal de distrito del estado rechazó un intento de los abogados de Hoffman de obtener una suspensión temporal.

Tampoco se espera que intervenga el gobernador Jeff Landry, que el año pasado firmó un proyecto de ley que convierte la hipoxia nitrogenada en una alternativa legal a la inyección letal.

Sin embargo, sigue pendiente un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

Los abogados de Hoffman argumentaron el lunes que el método viola sus derechos constitucionales, incluida su capacidad de practicar su religión budista en sus últimos momentos.

"Sería inconcebible que la Corte Suprema permitiera la ejecución de Jessie antes de que estas cuestiones de libertad religiosa y castigo cruel e inusual puedan ser resueltas cuidadosa y exhaustivamente", dijo en un comunicado Cecelia Kappel, abogada de Hoffman.

Hoffman, de 46 años, dijo que comenzó a practicar el budismo en 2002 y que ha utilizado prácticas de respiración meditativa para calmar su ansiedad en prisión.

Pero al darle muerte mediante hipoxia por nitrógeno, que consiste en colocarle una máscara en la cara y hacerle respirar sólo nitrógeno mientras se le priva de oxígeno, una "sensación de asfixia" anticipada sería "incompatible" con su derecho al ejercicio religioso, según sus abogados.

"Las pruebas no refutadas por el Estado establecen que, en la tradición budista, la respiración meditativa en el momento de la muerte tiene un profundo significado espiritual, basado en la creencia fundamental de que la meditación y la respiración sin restricciones en el momento de la transición de la vida a la muerte determinan la calidad del renacimiento", escribieron sus abogados en un escrito en el que pedían a la Corte Suprema que detuviera temporalmente su ejecución.

Queda por ver si el alto tribunal se dejará influir, pero los jueces, de mayoría conservadora, se han negado sistemáticamente a bloquear las ejecuciones con gas nitrógeno en Alabama, que empezó a utilizar este método el año pasado.

El secretario de Instituciones Penitenciarias de Louisiana, Gary Westcott, eligió la hipoxia nitrogenada como método de ejecución de Hoffman después de que los funcionarios tuvieran problemas para conseguir los fármacos necesarios para la inyección letal tras la última ejecución del estado en 2010. Más de 50 personas se encuentran en el corredor de la muerte de Louisiana.

La semana pasada, la jueza de distrito Shelly Dick de Louisiana detuvo temporalmente la ejecución de Hoffman al considerar que merecía un mayor escrutinio y dijo que le preocupaba que el estado esperara para hacer público sólo un protocolo de hipoxia de nitrógeno redactado.

Los abogados de Hoffman habían ofrecido alternativas a la hipoxia nitrogenada en una vista ante la juez, entre ellas el método del pelotón de fusilamiento o un cóctel de fármacos típicamente asociado a la muerte asistida por médicos, aunque ninguna de las dos opciones es legal en Louisiana.

Un tribunal federal de apelaciones revocó el viernes la medida cautelar del tribunal inferior, en parte porque permitir a Louisiana elegir un método de ejecución "más doloroso", como el fusilamiento, sería contrario a la prohibición de castigos crueles e inusuales establecida en la Octava Enmienda.

EJECUCIONES CON GAS NITRÓGENO

En las ejecuciones por hipoxia nitrogenada en Alabama, testigos de los medios de comunicación han descrito que los reclusos parecían permanecer conscientes más tiempo del esperado, jadeando y agitándose en la camilla.

Los funcionarios de Alabama han argumentado en los tribunales que el método es "rápido, indoloro y humano" y que uno de los reclusos decidió aguantar la respiración, lo que impidió que perdiera el conocimiento más rápidamente.

Los funcionarios de prisiones de Louisiana dijeron que viajaron a Alabama para estudiar el funcionamiento de su sistema de nitrógeno.

Posteriormente, Louisiana construyó una instalación de hipoxia por nitrógeno en la Penitenciaría Estatal, que consta de una cámara de ejecución, una sala de válvulas y almacenamiento y una zona de observación.

Los expertos médicos han advertido de que si el procedimiento no se lleva a cabo correctamente, incluso una pequeña cantidad de oxígeno que entre en la máscara podría provocar una asfixia lenta y prolongar el tiempo que tardaría en morir.

Los abogados del Estado sostienen que Hoffman aún podría respirar con la máscara y que, en todo caso, "una respiración tan profunda bien podría llevarle a perder el conocimiento aún más rápidamente."

La fiscal general Liz Murrill dijo el viernes en X que la ejecución de Hoffman sería "justicia para Mary 'Molly' Elliot, sus amigos, su familia y para Louisiana".

Hoffman tenía 18 años en 1996 cuando secuestró a Elliott, una ejecutiva de publicidad de 28 años, a punta de pistola en un estacionamiento de Nueva Orleans la noche anterior al Día de Acción de Gracias. Según la acusación, la obligó a sacar $200 de un cajero automático, la violó y la mató a tiros.

En el juicio de Hoffman en 1998, los fiscales dijeron al jurado que él confesó y dijo que Elliott le suplicó que no la matara.

"Cuando ella le pidió clemencia, la respuesta de él fue atravesarle la cabeza con una bala", dijo la fiscal, Kim McElwee. "Jesse Hoffman se ha ganado la pena de muerte".

Andy Elliott, el marido de la víctima, dijo en un comunicado que se ha vuelto "indiferente" al uso de la pena de muerte en las tres décadas transcurridas desde el asesinato de su esposa.

"Sin embargo, no soy indiferente a la incertidumbre que ha acompañado a estos muchos años. Si condenarle a muerte es la forma más fácil de acabar con la incertidumbre, entonces, en conjunto, estoy a favor de esa solución. Pero, su muerte no proporcionará un cierre", dijo Elliott sobre Hoffman, y añadió: "Ese dolor no puede ser disminuido por otra muerte, ni conmutando la sentencia del agresor de Molly a cadena perpetua."

"Molly era una persona muy querida que se perdió la maternidad, una carrera prometedora y exitosa, y una vida en el campo en la propiedad que compramos juntos", dijo Elliott.

"Desde mi punto de vista, escuchar por qué cometió este crimen es el único hueco que podría llenar el propio Jesse, sin embargo, nunca ha ofrecido ninguna explicación ni remordimiento, ni siquiera a su propia familia", continuó.

Entre los detractores de la hipoxia nitrogenada se encuentra la coalición de Louisiana Judíos contra el Gaseamiento, cuyos miembros han afirmado que el método "recuerda" al Holocausto.

La de Hoffman es una de las cuatro ejecuciones previstas esta semana en Estados Unidos, incluida una en Arizona, donde está previsto que un recluso muera por inyección letal por primera vez desde 2022.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.

Esta historia fue traducida del inglés con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo Digital revisó la traducción.