CNBC: ¿Piensas jubilarte? California quizás no sea una buena opción

Aunque Nueva York es el hogar de una de las ciudades más caras del mundo, el estado en sí ya no se clasifica como el estado más caro de Estados Unidos para jubilarse, según Bankrate.

Este año, California ocupa el primer lugar en la clasificación de Bankrate de los estados más caros para jubilarse, desplazando a Nueva York, el número uno del año pasado, al segundo lugar.

Para determinar la asequibilidad, Bankrate analizó datos a nivel estatal sobre el costo de vida, los impuestos a las ventas estatales y locales, los impuestos a la propiedad anuales promedio y el costo promedio del seguro de propietarios de viviendas de varias fuentes, incluido el Consejo de Investigación Comunitaria y Económica y la Tax Foundation.

Estos son los 10 estados más caros para jubilarse, según Bankrate.

Vivir en California no es barato

California es conocida por tener un alto costo de vida. Su costo de vida general es aproximadamente un 38% más alto que el promedio nacional, y los costos de vivienda son un 97% más altos que el resto del país, según RentCafe.

Eso puede dificultar ahorrar lo suficiente. Según Fidelity, la jubilación puede durar 25 años o más, pero un fondo de jubilación de $1 millón solo duraría unos 14 años si vives en California.

Sin embargo, California es uno de los estados más grandes del país y el costo de vida varía de una ciudad a otra. Los costos de vida en Sunnyvale son alrededor de un 125 % más altos que el promedio nacional, mientras que el costo de vida en Bakersfield, que está a unas dos horas de Los Ángeles, es un 10 % más alto, según RentCafe.

Además, los jubilados en California enfrentan una carga impositiva significativa en comparación con el resto del país. Aunque los beneficios de jubilación del Seguro Social no están sujetos a impuestos a nivel estatal, los retiros de su 401(k), cuenta de jubilación individual, pensión u otra cuenta de jubilación pueden estar sujetos a impuestos como ingresos regulares.

Un destino de retiro costoso requiere más ahorro

Eso no quiere decir que deba renunciar a su sueño de jubilarse en California (o en cualquier otro lugar) simplemente por el costo de vida. Simplemente puede requerir que reserve más dinero mientras aún trabaja.

“Cuanto más caro sea el lugar en el que desea vivir, más deberá ahorrar”, dice Anne Lester, experta en jubilación y autora de “Your Best Financial Life: Save Smart Now for the Future You Want” (Su mejor vida financiera: ahorre de manera inteligente ahora para el futuro que desea).

Comprender cuán costoso es el destino de retiro de sus sueños puede ayudarlo a establecer una meta de cuánto dinero necesita ahorrar para poder jubilarse cómodamente.

Ese conocimiento también puede ayudarlo a determinar qué puede o no estar dispuesto a sacrificar en el corto plazo para cumplir con sus objetivos de jubilación a largo plazo, dice Lester.

Por ejemplo, si desea jubilarse en un lugar específico y caro, es posible que deba considerar posibles concesiones ahora, como vivir en una casa más pequeña, conducir un automóvil más barato o viajar menos para poder canalizar ese dinero adicional hacia el aumento de sus ahorros para la jubilación, dice.

“Piense en ello como un equilibrio entre lo que desea ahora y lo que desea en el futuro”, dice Lester.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Cheyenne DeVon para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.