Exención de aranceles a electrónicos causa confusión: esto es lo que sabemos

La confusión creada por los aranceles de Estados Unidos persiste tras un fin de semana de preguntas en torno a los productos electrónicos de consumo.

El viernes, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump pausó sus nuevos impuestos sobre los productos electrónicos importados a Estados Unidos, indicio de cierto alivio de las guerras comerciales que se han intensificado particularmente con China, un importante exportador de tecnología, desde teléfonos inteligentes hasta laptops. Pero estos productos siguen sujetos a otros gravámenes.

Y funcionarios han indicado que están en camino más aranceles, específicos por sector, dirigidos a los productos electrónicos, lo que, según advierten los economistas, aumentará los costos y llevará a precios más altos para los consumidores.

Esto es lo que sabemos:

¿Los productos electrónicos están exentos de los aranceles más recientes de EEUU?

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dijo el viernes que los productos electrónicos, como los smartphones y las laptops, estarían excluidos de los aranceles generales que Trump llama "recíprocos", lo que significa que estos productos no estarían sujetos a la mayoría de los aranceles impuestos a China hasta la fecha ni a los gravámenes base del 10% impuestos a otros países.

Pero el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, dijo más tarde que esto era sólo un respiro temporal, y afirmó en "This Week" de ABC el domingo que los productos electrónicos estarán incluidos bajo futuros aranceles específicos por sector, que probablemente llegarán "en uno o dos meses".

Y no todos los gravámenes que Estados Unidos ha impuesto a países como China caen bajo la categorización "recíproca" de la Casa Blanca.

Horas después de los comentarios de Lutnick, Trump declaró en redes sociales que no había "excepción" alguna, lo que generó más confusión. Argumentó en cambio que estos productos están "simplemente moviéndose a un diferente" grupo. También dijo que China aún enfrentará un gravamen del 20% sobre las importaciones de productos electrónicos como parte de una medida anterior relacionada con el tráfico de fentanilo.

Economistas advierten que de no llegar a un acuerdo ambos países, en el verano se sentirá un incremento de precios en autos, computadoras y alimentos, entre otros.

¿Cómo ha respondido China?

El domingo, el Ministerio de Comercio de China dio la bienvenida a un respiro parcial sobre los productos electrónicos de consumo, pero continuó pidiendo a Estados Unidos que cancele completamente el resto de sus aranceles.

El presidente chino Xi Jinping reiteró eso el lunes, y escribió en un editorial publicado conjuntamente en medios oficiales vietnamitas y chinos que "no hay ganadores en una guerra comercial". Añadió que tanto China como Estados Unidos "deberían salvaguardar resueltamente el sistema de comercio multilateral, las cadenas industriales y de suministro globales estables, y un entorno internacional abierto y cooperativo".

Los aranceles de represalia entre Estados Unidos y China han escalado a nuevas alturas en los últimos meses. Desde que asumió el cargo en enero, Trump ha impuesto una serie de gravámenes sobre importaciones desde China que ahora suman 145%.

En respuesta, China ha contraatacado con sus propias medidas, incluidos aranceles sobre productos estadounidenses que actualmente suman 125%. Su Ministerio de Comercio también ha dicho que impondrá más controles de exportación sobre tierras raras, minerales utilizados en productos de alta tecnología como chips de computadora y baterías de vehículos eléctricos.

¿Qué podría significar la reducción de aranceles sobre productos electrónicos para los consumidores?

Los aranceles son impuestos sobre bienes importados de otros países. Y debido a que muchos de los productos electrónicos que compramos dependen de una cadena de suministro global, los economistas han advertido que los aranceles que afectan la tecnología de consumo podrían significar precios más altos a la hora de comprar un nuevo smartphone, computadora u otros dispositivos.

Reducir la tasa de esos aranceles, incluso temporalmente, podría retrasar o disminuir ese impacto. Pero es poco probable que se eviten totalmente los aumentos de precios. Los productos electrónicos seguirán siendo gravados por aranceles previos (no "recíprocos") y potencialmente con gravámenes específicos por sector en el futuro.

También sería increíblemente difícil para las empresas cambiar sus cadenas de suministro. El gobierno de Trump argumenta que los aranceles atraerán a grandes nombres como Apple, por ejemplo, para fabricar iPhones en Estados Unidos por primera vez. Pero Apple ha pasado décadas construyendo una cadena de suministro finamente calibrada en China, y llevaría años y costaría miles de millones de dólares construir nuevas plantas en Estados Unidos.

Wendong Zhang, profesor asistente de políticas y economía aplicada en la Universidad de Cornell, dice que el impacto de los aranceles en la tecnología de consumo refleja lo difícil que es un "desacoplamiento total entre Estados Unidos y China". Productos como laptops, smartphones y los componentes necesarios para fabricarlos representaron casi $174,000 millones en importaciones de Estados Unidos desde China el año pasado.

Trump señaló el lunes que había hablado con el director general de Apple, Tim Cook, antes de eximir a los productos electrónicos de algunos de los aranceles sobre productos chinos, y dijo a los periodistas que había "ayudado" a Cook con el respiro parcial, mientras que por separado dijo que también planea proporcionar exenciones temporales para los fabricantes de automóviles, ya que podrían necesitar "un poco de tiempo". Apple no respondió por el momento a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

Al ser ensamblados en China, los iPhone tendrían un aumento de precio de más de doble. Aquí los detalles.

¿Cómo está reaccionando Wall Street?

Los aranceles han sumido a los mercados financieros mundiales en el caos, sobre todo tras el anuncio de Trump de aranceles generalizados del 2 de abril. Eso se enfrió después de la noticia de esta exención parcial de productos electrónicos, así como la pausa de la semana pasada a aranceles más altos, excepto a China.

El lunes, el S&P 500 subió 0.8%, aunque las operaciones bursátiles seguían siendo inestables y brevemente perdió toda su ganancia inicial del 1.8%. El promedio industrial Dow Jones subió 312 puntos, o 0.8%, y el compuesto Nasdaq avanzó 0.6%.

Aun así, el alivio podría ser efímero. Aunque el respiro parcial de productos electrónicos indica que Trump está observando los mercados, Zhang señala que esto y otras acciones inminentes también muestran que la "estrategia de aranceles del gobierno se trata mucho más de la influencia y de singularizar... más que de un marco comercial coherente a largo plazo".

En general, la incertidumbre sigue siendo alta, lo que dificulta que muchas empresas intenten solidificar planes a largo plazo cuando las condiciones parecen cambiar diariamente.

"Las empresas prosperan con la estabilidad porque planifican en torno a reglas... Por lo tanto, los mercados funcionan mejor cuando las empresas están seguras de que las reglas son realmente las reglas", escribió Dipanjan Chatterjee, vicepresidente y analista sénior de Forrester, en una nota el lunes. Aun así, añadió, las empresas necesitarán evitar reacciones impulsivas mientras evalúan el riesgo. "Cuando las políticas del viernes se descartan con las sobras del brunch el domingo, las empresas recurrirán a una estrategia principal: hacer lo menos posible y así no sufrir daño".

Trump insiste en su plan de imponer aranceles a todos los países.

Los periodistas de The Associated Press Josh Boak en Washington, Mae Anderson en Nashville, Tennessee, y Matt O'Brien en Providence, Rhode Island, contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo Digital revisó la traducción.