Fallece el segundo mellizo de 3 años, días después de la muerte de su hermano, tras presunta overdosis en Winnetka

Un niño de 3 años falleció, pocos días después de que su hermano gemelo muriera por una aparente sobredosis en Winnetka, dijo el lunes el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

La madre de los niños fue arrestada por asesinato después de que sus hijos fueron encontrados inconscientes en su casa, dijo el viernes el LAPD.

Agentes de la División de Topanga acudieron a una llamada de emergencia este jueves a las 11:20 a.m. en el complejo de apartamentos The Palm Vista Apartments ubicado en la cuadra 20000 de Sherman Way.

La madre de los mellizos de 3 años informó que los menores estaban inconscientes. Paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles llegaron al lugar y ambos niños fueron transportados a un hospital local, informó el LAPD.

Uno de los mellizos fue declarado muerto en el hospital, mientras que el segundo se encuentra en estado crítico.

La investigación preliminar reveló que “los niños habían ingerido o habían estado expuestos a una sustancia desconocida”, según el comunicado.

La madre, identificada como Jestice James, de 22 años, fue arrestada y enfrenta cargos por homicidio. La mujer se encuentra detenida bajo una fianza de 2 millones de dólares.

Cualquier persona que tenga información sobre este caso debe comunicarse con el Detective Ortiz al (818) 374-5415. Durante el horario no comercial o los fines de semana, las llamadas deben dirigirse al 1-877-LAPD-24-7 (877-527-3247).