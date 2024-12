Instan a alumnos universitarios con visa a que regresen a EEUU antes de la asunción de Trump

Mientras se preparaba para partir para las vacaciones de invierno, Tracey Pauline Albert, una estudiante de maestría en la Universidad de Columbia originaria de India, no se arriesgó con sus planes de regreso.

Su vuelo de regreso a Estados Unidos fue cuidadosamente programado para aterrizar mucho antes del 20 de enero.

Columbia es una de las pocas universidades y colegios estadounidenses que han estado advirtiendo a sus cuerpos estudiantiles internacionales que regresen al campus temprano para evitar demoras en el viaje.

Algunas facultades están aconsejando específicamente a los estudiantes que lleguen antes de la toma de posesión del presidente electo Donald Trump el 20 de enero.

La Universidad del Sur de California, la Universidad de Cornell, la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts se encuentran entre las universidades que han aconsejado a los estudiantes preocupados que regresen al campus temprano.

"Hay una sensación palpable de ansiedad entre los internacionales con respecto a la ambigüedad que rodea las políticas de inmigración", dijo Albert, quien está estudiando para una Maestría en Administración Pública, a NBC News por correo electrónico.

"Pequeños ajustes, como asegurarse de que uno está de regreso en EEUU antes de fechas clave como el 20 de enero, son manejables. Sin embargo, la pregunta de qué vendrá después sigue vigente”.

Para estudiantes como Albert, que navegan con cuidado por las complejidades de vivir y estudiar en EEUU, la inminente incertidumbre del segundo mandato de Trump ha reavivado los temores de prohibiciones de viajes y reglas de inmigración más estrictas.

Las universidades dicen que están tratando de ayudar, brindando recursos para los titulares de visas y diciendo que pueden ayudar a movilizarse en caso de una emergencia.

“Basándonos en la experiencia previa con las prohibiciones de viajes que se promulgaron en la primera administración de Trump… la Oficina de Asuntos Globales está haciendo este aviso por precaución”, escribió una oficina de la Universidad de Massachusetts Amherst en Instagram.

“No podemos especular sobre cómo se verá una prohibición de viajes si se promulga, ni podemos especular sobre qué países o regiones particulares del mundo pueden o no verse afectados”.

Aunque no se hace referencia directa a la inauguración, una nota de Harvard dijo que está monitoreando de cerca la política de inmigración. Alentó a los estudiantes internacionales a llegar mucho antes del inicio del semestre.

En referencia a la prohibición de viajes a musulmanes de Trump, que entró en vigor por primera vez apenas unos días después de que asumiera el cargo en 2017, Cornell alentó a los estudiantes a llevar sus documentos consigo en todo momento cuando viajen.

“Asegúrense de que estén actualizados y traigan documentación adicional que demuestre su propósito en Cornell”, escribió la universidad.

La orden ejecutiva inicial de Trump, firmada una semana después de su primer mandato, prohibió a todos los viajeros de siete países de mayoría musulmana durante 90 días. Dejó a algunos estudiantes y profesores que estaban fuera de la ciudad varados o retenidos en el aeropuerto.

“A la mayoría de los estudiantes, básicamente se les impidió abordar el vuelo”, dijo Gaurav Khanna, profesor asociado de economía y experto en inmigración en la Universidad de California, San Diego.

“Hubo muchos estudiantes que fueron detenidos. Algunos, por ejemplo, si estaban en tránsito por Canadá, no pudieron abordar el último tramo”.

La prohibición fue declarada inconstitucional, pero finalmente fue confirmada por la Corte Suprema en 2018.

El presidente Joe Biden la derogó cuando asumió el cargo en 2021. Aunque no está claro si Trump restablecerá la prohibición, los estudiantes han expresado su preocupación por las polémicas declaraciones que ha hecho en el pasado sobre la deportación de manifestantes en los campus universitarios.

“Cuando sea presidente, no permitiremos que radicales violentos se apoderen de nuestras universidades”, dijo Trump en un mitin en Nueva Jersey a principios de este año. “Si vienes aquí de otro país y tratas de traer el yihadismo, el antiamericanismo o el antisemitismo a nuestros campus, te deportaremos de inmediato”.

Aunque la mayor cantidad de estudiantes internacionales en Estados Unidos provienen de India y China, los expertos dicen que incluso el miedo a posibles prohibiciones podría crear un efecto paralizante en la matriculación en las universidades. Para los estudiantes chinos en particular, este miedo posterior al COVID-19 coincide con una caída en sus cifras de matriculación en las escuelas estadounidenses.

“Dadas las tensiones con China y la gran cantidad de estudiantes provenientes de China, existe esta incertidumbre”, dijo Khanna.

“Eso puede perjudicar no solo a los estudiantes, sino a las universidades en general. Incluso si la administración no termina haciendo nada en el corto plazo, ese temor podría no desaparecer por un tiempo y, como resultado, afectará la matriculación”.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.