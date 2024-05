Juicio por dinero secreto contra Trump: defensa concluye sin que el expresidente testifique

NUEVA YORK — Los abogados de Donald Trump concluyeron su defensa el lunes en el juicio por dinero secreto del expresidente en Nueva York, acercando el caso un paso más a los argumentos finales.

Después de más de cuatro semanas de testimonios, los jurados fueron enviados a casa y el juez Juan M. Merchán les dijo que no serían necesarios ante el tribunal hasta los argumentos finales el próximo martes. Merchan sugirió que la sesión del tribunal podría prolongarse más tarde ese día para dar cabida a los resúmenes de ambas partes: la defensa y la fiscalía. Merchan dijo a los jurados que espera que sus instrucciones les demoren aproximadamente una hora.

Los jurados podrían comenzar a deliberar la próxima semana para decidir si Trump es culpable de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales. El expresidente se ha declarado no culpable.

Los fiscales han acusado a Trump de un plan para esconder historias negativas y a menudo lascivas que podrían haber torpedeado su campaña presidencial de 2016 y luego de falsificar registros comerciales internos para encubrir pagos de silencio asociados con el presunto plan. Ha negado las acusaciones.

Los fiscales dieron por finalizado su caso el lunes después de que el testigo estrella Michael Cohen concluyera su testimonio. Cohen pasó casi cuatro días completos en el estrado de los testigos, colocando al expresidente directamente en el centro del presunto plan. La defensa llamó sólo a dos testigos tras la conclusión del testimonio de Cohen: el asistente legal Daniel Sitko y el abogado Robert Costello.

El juicio se encuentra en su vigésimo día.

El abogado Robert Costello regresó al estrado el martes por la mañana tras un período polémico en el estrado un día antes, lo que llevó brevemente al juez a despejar la sala después de amonestar a Costello por su comportamiento.

El hecho de que la defensa llamara a Costello como testigo fue una fuente de discordia para los abogados de ambas partes, y la Fiscalía argumentó que no se le debería permitir testificar en absoluto. En última instancia, el juez permitió que la defensa lo interrogara sobre dos declaraciones supuestamente inconsistentes en el testimonio de Cohen y "ofreciera alguna refutación" a su testimonio.

La caótica escena se desarrolló después de que los fiscales concluyeron su caso acusando a Trump de falsificar registros comerciales como parte de un plan para enterrar historias que temía que pudieran dañar su campaña de 2016. El caso está en la recta final y se esperan los alegatos finales el martes después del Día de los Caídos.

Los cargos surgen de registros internos de la Organización Trump donde los pagos a Cohen se marcaron como gastos legales. Los fiscales dicen que en realidad se trataba de reembolsos de un pago de $130,000 dólares en dinero para mantener en silencio a la actriz de películas para adultos Stormy Daniels para evitar que hiciera públicas sus afirmaciones de un encuentro sexual con Trump antes de las elecciones de 2016. Trump dice que no pasó nada sexual entre ellos.

Trump ha dicho que no hizo nada ilegal y ha criticado el caso como un esfuerzo por obstaculizar su intento de recuperar la Casa Blanca en 2024. Trump calificó al juez de "tirano" en declaraciones a los periodistas al salir del tribunal el lunes y calificó el juicio como un "desastre" para el país.

Después de que los jurados se retiraron el lunes, los abogados defensores presionaron al juez para que desestimara los cargos incluso antes de que los jurados comenzaran a deliberar, argumentando que los fiscales no habían probado su caso. La defensa ha sugerido que Trump estaba tratando de proteger a su familia, no a su campaña, al sofocar lo que él dice que eran afirmaciones falsas y difamatorias.

El abogado defensor Todd Blanche argumentó que no había nada ilegal en solicitar la ayuda de un tabloide para publicar historias positivas sobre Trump, publicar historias negativas sobre sus oponentes e identificar historias potencialmente dañinas antes de que fueran publicadas. Ninguno de los involucrados “tenía ninguna intención criminal”, dijo Blanche.

"¿Cómo es criminal ocultar una historia falsa a los votantes?", preguntó Blanche.

El fiscal Matthew Colangelo respondió que “las pruebas del juicio respaldan abrumadoramente cada elemento” de los presuntos delitos, y que el caso debería pasar al jurado.

El juez no se pronunció de inmediato sobre la solicitud de la defensa. Estas solicitudes tan improbables a menudo se hacen en casos penales, pero rara vez se conceden.

La defensa llamó a Costello debido a su papel como antagonista de Cohen desde que su relación profesional se rompió de manera espectacular. Costello se había ofrecido a representar a Cohen poco después de que la habitación de hotel, la oficina y la casa del abogado fueran allanadas y cuando Cohen enfrentaba la decisión de permanecer desafiante ante una investigación criminal o cooperar con las autoridades con la esperanza de obtener un trato más indulgente.

En los años posteriores, Costello ha difamado repetidamente la credibilidad de Cohen e incluso fue testigo ante el gran jurado del año pasado que acusó a Trump, ofreciendo testimonio diseñado para socavar el relato de Cohen. En una entrevista del canal Fox News la semana pasada, Costello acusó a Cohen de mentirle al jurado y utilizar el caso para “monetizarse” él mismo.

Costello contradijo el testimonio de Cohen que describió a Trump como íntimamente involucrado en todos los aspectos del plan de dinero para silenciar. Costello dijo al jurado el lunes que Cohen le dijo que Trump “no sabía nada” sobre el pago de dinero a Daniels para mantener su silencio.

“Michael Cohen dijo en numerosas ocasiones que el presidente Trump no sabía nada sobre esos pagos, que lo hizo por su cuenta, y lo repitió en numerosas ocasiones”, testificó Costello.

Cohen, sin embargo, testificó el lunes que no tiene “ninguna duda” de que Trump le dio la aprobación final para realizar los pagos a Daniels. En total, dijo que habló con Trump más de 20 veces sobre el asunto en octubre de 2016.

El abogado de Trump, Emil Bove, dijo al juez que la defensa no planea llamar a ningún otro testigo después de Costello, aunque aún pueden llamar al experto en finanzas de campaña Bradley A. Smith para un testimonio limitado. No han dicho definitivamente que Trump no testificará, pero esa es la indicación más clara hasta ahora de que renunciará a su derecho a subir al estrado en su propia defensa.

Durante mucho tiempo informó desde Washington. Las periodistas de Associated Press Jill Colvin y Michelle Price en Nueva York; Meg Kinnard en Columbia, Carolina del Sur; y Eric Tucker y Alanna Durkin Richer en Washington contribuyeron a este informe.

