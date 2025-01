Si compraste esta bolsa de papitas, podrías ser elegible a recibir un pago

La empresa de papas fritas Deep River Snacks pudiera deberte dinero si compraste alguna de sus bolsas en los últimos ocho años.

Old Lyme Gourmet Co, la empresa que fabrica las bolsas, llegó a un acuerdo en una demanda colectiva que afirmaba que sus productos eran engañosos al tener el logo de "sin ingredientes GMO", pese a no haber sido certificado por una agencia independiente.

Pese al acuerdo, la empresa sigue negando las acusaciones y el tribunal no ha decidido quién tiene la razón.

¿Quiénes pueden reclamar el dinero?

Toda persona que haya comprado las bolsas con el logo de "non-GMO ingredientes" desde el 2 de febrero de 2017 al 6 de diciembre de 2024, puede recibir dinero del acuerdo.

¿Qué necesito hacer para reclamar el dinero?

Los elegibles deben presentar un reclamo en la página web de la demanda antes del 28 de julio de 2025.

En caso que no quieras usar el sitio web, puedes descargar un formulario de reclamo en PDF, completarlo y enviarlo por correo postal.

Si varias personas de tu familia compraron las bolsas de papas fritas, lamentablemente solo se puede presentar un reclamo por hogar.

¿Necesito un recibo de compra?

No necesariamente, pero recibirás menos dinero.

El sitio web del acuerdo establece que si presentas el reclamo con tus recibos, recibirás $5 por el primer producto y luego $0.50 por los demás, sin límite de productos.

Si presentas el reclamo sin pruebas de compra, recibirás $5 por el primer producto y $0.50

Según el sitio, las personas pueden presentar una reclamación válida por:

Reclamación válida con comprobante de compra: si presenta una reclamación con comprobante de compra, recibirá $5,00 por el primer producto y $0,50 por cada producto adicional. No existe límite en la cantidad de productos por los que puede solicitar un pago monetario si se proporciona un comprobante de compra para cada producto reclamado.

Reclamación válida sin comprobante de compra: si presenta una reclamación sin comprobante de compra, recibirá $5,00 por el primer producto y $0,50 por cada producto adicional hasta un máximo de 10 productos adicionales.