Qué hacer si ICE te detiene mientras conduces o vas de pasajero

Telemundo 48 habló con un abogado de inmigración para saber cuáles son los derechos que tiene una persona si es detenida por ICE y se encuentra a bordo de su automóvil.

“ICE puede detener un vehículo si está buscando a una persona en específico. Así que si te hacen una parada de tránsito lo primero que debes hacer es: detenerte”, aseguró Andrew Newcomb, abogado de inmigración.

Incluso si crees que no has hecho nada incorrecto debes acatar las órdenes.

¿Puede ICE pedirte una identificación?

“Básicamente como están ejerciendo las leyes de tránsito sí tienen derecho de pedirle una identificación en la forma de licencia de conducir”, indicó Newcomb.

Cuáles es el documento que debes entregar a los oficiales

“Muy importante solamente proporcionar una identificación del tipo de licencia de conducir; no pasaporte o matricula de su país de origen, y si le hacen preguntas de dónde nació usted, decir que usted se rehúsa a contestar cualquier pregunta”, explicó Newcomb.

Desde ese momento tienes el derecho de preguntarles por qué te están deteniendo.

Pero en el caso de que te detenga la policía, la patrulla de caminos o agentes de inmigración ¿estás obligado a bajar la ventana?

“Pueden bajar el vidrio parcialmente para que los oficiales de ICE no puedan meter su brazo, pero tienen la fama de tener tácticas muy agresivas los agentes de ICE entonces pueden sacar sus pistolas, pueden quebrar los vidrios del coche y hasta cortar las llantas si ellos creen que hay un peligro inminente a su seguridad o que uno podría intentar salir de la situación”, aseveró Newcomb.

¿Qué pasa si te piden que salgas del auto? ¿Tienes diferentes derechos si eres conductor o pasajero?

“Si le piden a uno salir del coche, el que está conduciendo tiene que proveer una identificación y salir del coche, igual que si fuera una parada policíaca, la misma situación aplica, pero el pasajero no tiene que proporcionar su nombre, no tiene que proporcionar una identificación y no tiene que salir del coche sin una orden de arresto de parte del oficial de ICE”, expresó Newcomb.

¿Oficiales de ICE pueden revisar tu auto?

En cuanto a revisar cualquier comportamiento de tu vehículo, incluso el baúl del carro, los agentes no deberían hacerlo si no tienen una orden judicial, pero si aún así lo hacen, entonces tienes el derecho de decirles que “no consientes tal revisión”.

Tampoco deberían registrar tus bolsillos sin la orden de un juez, pero sí podrían palparte por encima de la ropa.

Si eres arrestado ¿tienes derecho a una llamada?

“Dentro de los primeros días de la detención deberían de darle la oportunidad de hacer una llamada. Es muy importante que con esa llamada no llames al abogado porque ahorita en estos tiempos los abogados están saturados con llamadas y clientes. Entonces si solo le van a dar una llamada más le vale comunicarse con un miembro de familia para que se comunique con el abogado”, afirmó Newcomb.

Es importante que durante un encuentro con cualquier oficial del orden no decir mentiras, no brindes documentos falsos y tampoco te resistas al arresto, eso solo hará que aumente la tensión entre el oficial y tú.