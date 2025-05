Madre de tres hijos recibe multa de casi $2 millones por estar indocumentada en EEUU

MIAMI, Florida - Una madre, a quien estamos llamando María, una mujer de origen hondureño, presuntamente debería pagar casi $2,000,000 de multa, según un documento emitido por ICE.

“Ni aún trabajando toda mi vida podría pagar esta cantidad”, apunta la mujer, quien revela “me están cobrando porque me quedé ilegal en 2005”.

En ese año llegó a EEUU huyendo de la violencia criminal de Honduras. “Vine huyendo de las Maras que nos amenazaron e incluso mataron a un miembro de mi familia, que fue a mi hermano”.

A pocos meses de su llegada, María fue notificada con una orden de deportación en ausencia, por no presentarse a corte.

Michelle Sánchez, abogada de inmigración, explica que “ella se llegó a enterar de muchos detalles, ya después de venir a verme, que le pedimos su expediente de inmigración y la corte de inmigración”.

Una solicitud para reabrir su proceso de deportación, bajo el gobierno de Biden, fue rechazada meses después por la fiscalía este 2025, sostiene la abogada de inmigración. “Pero de allá para acá la fiscalía ha seguido investigando el caso y le han puesto esta multa de casi $2 millones”.

“Nunca recibí ningún documento hasta este tiempo que me llegó esta carta”, cuenta María.

La abogada de inmigración advierte que “están utilizando todo radicalmente para decir: mira se te han cerrado las puertas ni trates de hacer nada porque nadie te puede ayudar".

Pero María, dice que no va a rendirse, y aunque desea regularizar su estatus migratorio “con lo que me den me conformo, algo para permanecer aquí con mis hijos”.

“Pensamos que tenemos una buena oportunidad para reabrirle su proceso de deportación, quitar la deportación y luchar por la residencia. Ya cuando un proceso se reabre y no hay más deportación está multa se evapora”, explica la abogada de inmigración.

Telemundo 51 contactó a ICE para confirmar la autenticidad del documento, para confirmar si es parte del nuevo protocolo contra los inmigrantes sin estatus legal que permanecen en el país, pero hasta el momento no han respondido.