Gobierno de Trump despide a fiscales de casos del 6 de enero e intenta echar a agentes del FBI

WASHINGTON - El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump despidió el viernes a un grupo de fiscales involucrados en los casos penales del 6 de enero de 2021, y exigió los nombres de los agentes del FBI involucrados en esas mismas investigaciones para posiblemente destituirlos, movimientos que reflejan la determinación de la Casa Blanca de ejercer control sobre la policía federal y purgar a las agencias de empleados de carrera que considera insuficientemente leales.

El secretario de Justicia adjunto interino, Emil Bove, ordenó los despidos de los fiscales que trabajaron en los casos del 6 de enero, días después de que Trump indultara a más de 1,500 personas acusadas en el ataque de ese día al Capitolio federal, según un memorando obtenido por The Associated Press. Aproximadamente dos docenas de empleados de la oficina del fiscal federal en Washington fueron despedidos, según una persona al tanto del asunto que habló a condición de guardar el anonimato porque no está autorizada a declarar sobre cuestiones de personal.

Un memorando de Bove por separado identificó a más de media docena de altos ejecutivos del FBI a quienes se les ordenó renunciar o ser despedidos para el lunes, y también solicitó los nombres y registros relacionados con todos los agentes que trabajaron en las investigaciones sobre los disturbios en el Capitolio, una lista que el director interino de la agencia dijo que podría ascender a miles. Bove, quien defendió a Trump en sus casos penales antes de sumarse al gobierno, indicó que funcionarios del Departamento de Justicia llevarían a cabo un "proceso de revisión para determinar si se requiere tomar acciones adicionales sobre el personal".

"Como hemos dicho desde el momento en que aceptamos asumir estos papeles, nos vamos a apegar a la ley, a la política del FBI y a hacer lo que sea en el mejor interés de la fuerza laboral y del pueblo estadounidense, siempre", escribió el director interino del FBI, Brian Driscoll, en una carta al personal.

Los fiscales que fueron despedidos de la fiscalía federal en el Distrito de Columbia habían sido contratados para labores temporales de apoyo a los casos del 6 de enero, pero fueron trasladados a cargos permanentes después de la victoria presidencial de Trump en noviembre, según el memorando obtenido por The Associated Press. Bove advirtió que no "toleraría acciones subversivas de personal por parte del gobierno previo".

La Asociación de Agentes del FBI declaró que cualquier despido masivo sería una acción "indignante por parte de funcionarios interinos que están fundamentalmente en contraposición con los objetivos policiales delineados por el presidente Trump y su apoyo a los agentes del FBI".

"Despedir potencialmente a cientos de agentes debilitaría severamente la capacidad del buró para proteger al país de amenazas a la seguridad nacional y criminales y, en última instancia, arriesgaría preparar al buró y a su nuevo liderazgo para el fracaso", manifestó la asociación en un comunicado.

Trump ha expresado durante años su furia hacia el FBI y el Departamento de Justicia por investigaciones que ensombrecieron su presidencia, incluida una sobre los vínculos entre Rusia y su campaña de 2016. Despidió a un director del FBI, James Comey, en medio de la investigación de Rusia, y luego reemplazó a su lugarteniente, Christopher Wray, apenas semanas después de ganar las elecciones el pasado noviembre.

Al preguntársele en la Casa Blanca el viernes si había tenido algo que ver con el escrutinio de los agentes, Trump respondió: "No, pero tenemos algunas personas muy malas allí. Fue utilizado como arma a un nivel que nadie ha visto nunca antes. Persiguieron a muchas personas, como yo, pero persiguieron a muchas personas".

"Si despidieron a algunas personas allí, eso es algo bueno, porque eran muy malas", añadió.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo revisó la traducción.