En 2027 disminuirán un 80 % las aguas residuales que van de Tijuana a San Diego: CESPT

SAN DIEGO- Las autoridades en México estiman que será en el año 2027, cuando se elimine hasta el 80 por ciento de los flujos de aguas residuales que llegan al rio Tijuana, aquellos que hoy generan que las playas de Imperial Beach sumen más de mil días cerradas y se recolecten hasta 500 toneladas de basura en los últimos seis meses.

“Compuertas de fase dos que está en proceso de validación, 170 millones, entre ambos 25 kilómetros de tuberías a reparar estaríamos eliminando el 80 por ciento de los flujos que pudieran correr al rio Tijuana”, dijo, Jose Díaz, subdirector técnico de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana la CESPT.

Noticias California 24/7 en Telemundo 20. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Explicó la serie de planes y proyectos que realizan para disminuir los contaminantes que van a Tijuana, que incluyen en el acta 328 a los colectores de rehabilitación oriente, insurgentes y el colector poniente.

“El orden de 22 proyectos que le hemos denominado compuertas que en una primera fase se van a invertir del orden de los $140 millones de pesos que eso ya está autorizado y está para usarse este año y concluirse a más tardar en 2026, principios del 2027”, aseguró Jose Díaz.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

La CESPT explicó que, aunado al arranque de funcionamientos de la planta de San Antonio de los buenos, ellos manejan en total de 16 plantas de tratamiento, y que vigilan las que van directamente al Río de Tijuana.

“La cuenca del Río Tijuana es como el 70 por ciento del drenaje sanitario de la ciudad, es la parte más importante”, indicó José Díaz.

Un rio transfronterizo, al que dijo la alcaldesa de Imperial Beach llegan de 40 a 80 millones de galones de flujo de agua residual al día y que dicen las autoridades en México, tratan de mitigar con una serie de proyectos que incluyen:

Rehabilitación de la planta José Arturo Herrera

Gestión de recursos entre el estado y el gobierno federal para la planta de San Antonio de los Buenos

Rehabilitación con la sedena del colector internacional

Rehabilitación y duplicar capacidad en la planta de Rosarito Norte

“Sobre esa carretera escénica está ese colector costero y esa va a recibir toda esa agua residual de esas colonias o desarrollos que tenemos sobre la costa y esa agua se va a tratar en ese segundo módulo de la planta Rosarito Norte”, explicó Jesús Garcia Castro, director general de la CESPT en Tijuana y Rosarito.

Aseguró que gran parte del problema son las toneladas de basura, llantas, plástico e incluso materiales tóxicos y médicos que llegan al río, gran parte de los contaminantes son arrojados a los pluviales, desarenadores y bocas de tormenta que miden hasta 60 pulgadas.

“No acabaríamos nunca de limpiar si no logramos prevenir y que la ciudadanía colabore y apoye en no ensuciar las zonas acuíferas”, explicó Garcia Castro.

Desafortunadamente ni los trabajos de limpieza que han retirado más de 400 camiones de basura pesada en el lado de Tijuana de acuerdo a la CESPT, o las casi 500 toneladas que retiró la organización del grupo Alter Terra en el lado de San Diego entre noviembre a mayo del 2025, han resuelto que, durante mayo del 2025, la basura y los olores sean la principal postal de la frontera entre San Ysidro y Tijuana.

“Mucha de la contaminación no se produce por aguas negras, sino por otros residuos que se arrojan al río, por escurrimientos que no están controlados, todas esas colonias que no tienen drenaje, que no sé cómo les dan permiso de desarrollar”, dijo Oscar Romo investigador y CEO Alter Terra.

Sin embargo, a pesar del panorama gris, y sucio que se percibe desde San Diego, las autoridades en México, dicen que esperan que todo el trabajo e inversión haga un cambio en esta zona fronteriza contaminada y que pone en riesgo a sus poblaciones en la costa.

La CESPT agregó que, aunque esperan eliminar el 80 por ciento de los flujos, llegar al 100 por ciento es complicado debido a la identificación de todas las redes que llegan al rio Tijuana, sin embargo, aseguraron que todos los jueves realizan recorridos físicos al río y tienen un padrón de todos los flujos que existen.