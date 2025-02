A Beautiful Noise: El Musical de Neil Diamond, estará en cartelera en el San Diego Civic Theatre del 27 de mayo al 1 de junio

Creado en colaboración con el propio Neil Diamond, A BEAUTIFUL NOISE es la edificante historia real de cómo un niño de Brooklyn se convirtió en un ícono del rock estadounidense que arrasó en las listas de éxitos y espectáculos. Con 120 millones de álbumes vendidos, un catálogo de clásicos como “America”, “Forever in Blue Jeans” y “Sweet Caroline”, una incorporación al Salón de la Fama de los Compositores y del Rock and Roll, un premio Grammy® Lifetime Achievement Award y conciertos con entradas agotadas en todo el mundo que lo hicieron más grande que Elvis, la historia de Neil Diamond fue hecha para brillar en Broadway y viajar por todo Estados Unidos.

Al igual que Jersey Boys y Beautiful: The Carole King Musical, A BEAUTIFUL NOISE: THE NEIL DIAMOND MUSICAL es una memoria musical inspiradora, estimulante y llena de energía que cuenta la historia real no contada de cómo el mayor creador de éxitos de Estados Unidos se convirtió en una estrella, con las canciones que definieron su carrera.

Los boletos estarán disponibles en la taquilla del San Diego Civic Theatre, Ticketmaster y en línea en BroadwaySD.com. ¡Para comprar boletos, haz clic aquí!

Para obtener información sobre el musical, ¡haz clic aquí!