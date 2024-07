A un año de la muerte de Leah Hernández, sus padres insisten que fue asesinada

SAN DIEGO- Un año ha pasado desde la trágica muerte de Leah Hernández, una joven de 22 años de Barrio Logan cuyo cuerpo fue localizado en un hotel en Tijuana. Sus padres aseguran, que su hija fue asesinada y exigen saber la verdad.

En la casa de la familia Hernández, permanece un altar en memoria de Leah en donde las flores se han marchitado y el sol ha borrado las imágenes de sus fotografías, sin embargo, en el corazón de sus padres, la memoria de su hija continua viva, aunque la herida causada por su muerte, no ha sanado.

Ambos continúan preguntándose, ¿Quién mato a Leha Hernández?

“Yo visito a mi niña todos los días. No hay día que yo falte a verla, es difícil. La extraño y lamento que no he podido encontrar justicia”, expresó Javier Hernández, Padre de Leah.

Fue el 15 de Julio de año pasado, cuando el cuerpo de Leah fue localizado en el hotel San Ysidro en la colonia Cohauila en Tijuana, ciudad que visitó con amigos para divertirse, pero desafortunadamente encontró la muerte.

“Murió por asfixia y le encontraron drogas en su cuerpo”, dijo Javier.

Presuntamente Leah dio positivo a Metanfetamina y fentanilo, fue lo que al principio informó el ex fiscal de Baja California, Ricardo Iván Carpio Sánchez.

“Al fin del día el fiscal se retracta y dice está dispuesto a tener una cita con nosotros, para esclarecer lo que le paso a mi hija y que quería ver las pruebas”, indicó el papá de Leah.

Estás pruebas y la reunión nunca se concretó, ya que el ex procurador nunca vio, ya que días después de retractarse sobre la causa de muerte de Leah, renunció a su cargo.

Javier asegura los estados de cuenta bancarios de su hija, muestran fue saqueada además asegura que alguien utilizó su teléfono celular en días posteriores a su muerte. El señor Javier tiene la certeza de que su hija fue asesinada.

“Mi hija estaba golpeada de su carita. Nunca nos entregaron las pertenencias de mi hija, ni su ropa, se quedaron con todo, me la entregaron sin ropa en el SEMEFO.

El pasado 9 de julio, Leah, quien formaba parte de la comunidad LGBTQ+, hubiera cumplido 23 años. Familiares y amigos se reunieron en el cementerio para recordarla

“La única paz que tengo es que encontramos a mi niña y la tengo y se dónde puedo ir a visitarla y sé que mucha gente no tiene esa oportunidad, ¿pero porque me la quitaron?”, se pregunta Javier.

Una pregunta que, de acuerdo con Roberto Quijano, del Consejo Ciudadano Seguridad Pública de Tijuana, es muy posible nunca tenga respuesta.

“Baja California tiene uno de los índices de impunidad más altos del país. Más del 95% de los delitos que se cometen no son sancionados o investigados. Es un tema terrible”, indicó Quijano.

De acuerdo a la Fiscalía de Baja California, el caso de la muerte de Leah Hernández está cerrado, sin embargo, Javier asegura que no cesara la lucha por encontrar justicia.

Que las autoridades se pongan en nuestros zapatos, ellos también tienen hijos que tal si fuera un hijo de ellos, ¿Dónde está la justicia?, concluyó.