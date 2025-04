Más ciudadanos estadounidenses -entre ellos al menos dos de San Diego- han recibido cartas del Departamento de Seguridad Nacional en las que se les dice que abandonen el país o corren el riesgo de ser expulsados.

"Va en contra de todo lo que representamos como país, un país que se enorgullece de la libertad", dijo Adam Peña a NBC 7.

Peña dice que ya no tiene libertad en su propio país.

"Es hora de que abandone Estados Unidos. Más adelante menciona que si no me voy, me enfrentaría a un proceso penal y/o a multas o sanciones civiles", afirmó Peña, refiriéndose a la carta.

Sanciones por no abandonar el país en el que nació. Aunque es ciudadano estadounidense, Peña dijo que teme cuando camina por las calles.

"Llevo mi pasaporte y o mi certificado de nacimiento dondequiera que voy", declaró Peña.

Peña, abogado de inmigración, es el segundo representante legal del Centro Comunitario de Salud La Maestra con el que hablamos este mes sobre la recepción de estas cartas, a pesar de ser ciudadanos estadounidenses.

"Me parece una locura porque aunque me quieran deportar, ¿a dónde me deportarían?". dijo Peña.

En una declaración a la NBC hace un par de semanas, el DHS dijo que algunas personas pueden haber recibido este correo electrónico porque sus clientes han utilizado su dirección cuando no tenían acceso al correo electrónico.

Pero Peña no cree que esa sea la razón por la que recibió este correo electrónico. Él dice que pasa la mitad de su tiempo trabajando en casos de defensa de deportación y representando a los detenidos en el Centro de Detención de Otay Mesa, por lo que Inmigración y Aduanas tiene su correo electrónico.

"Creo que este correo electrónico fue enviado intencionalmente a los defensores de los inmigrantes en todo el país para infundir miedo e intimidación entre la comunidad de defensores de los inmigrantes", dijo Peña.

En una declaración a la NBC, el Colegio de Abogados de California nos dijo:

"El colegio de abogados del estado está profundamente preocupado por los informes de que los abogados de inmigración, que son ciudadanos de EE UU, están recibiendo notificaciones de terminación de la libertad condicional por parte del departamento de seguridad nacional. Estos avisos intimidatorios -en particular los que amenazan con 'posibles acciones policiales'- están interfiriendo potencialmente en la capacidad de los abogados para cumplir con sus responsabilidades éticas y profesionales para con sus clientes y pueden crear un efecto amedrentador en la representación legal en asuntos de inmigración".

"No voy a echarme atrás. Voy a seguir luchando por su debido proceso y por los que no están detenidos. Voy a seguir diciéndoles que tienen derechos constitucionales en este país", concluyó Peña.