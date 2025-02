Se aceleran las exportaciones antes de que Donald Trump cumpla amenaza de aranceles

OTAY MESA- El presidente de Estados Unidos anunció este jueves que los aranceles a México y Canadá sí se impondrán este 4 de marzo.

Una incertidumbre que, en zonas al sur de California, como Otay Mesa, donde gran parte de los empresarios mueven sus cargas, han generado una aceleración en el envió de sus producciones, todo para alcanzar a exportar la mayor cantidad de mercancía, antes un incremento en los aranceles y que las amenazas del presidente Donald Trump se cumplan.

“Aprovechar en caso de que se tuviera que recurrir al incremento como está anunciado poder exportar sin esa carga financiera de ese costo adicional”, dijo Israel Delgado, dueño de trasporte de carga en San Diego y Tijuana.

Un ir y venir en extensiones y cambios de plazos, que aseguran está afectando la economía en la región de San Diego y Tijuana.



“Malas noticias para los negocios, los inversionistas no pueden planear, las personas que ya tienen su producción por decirlo en México, en Baja California, y tienen que exportar, no pueden planear, entonces, no se puede hacer nada con tanta incertidumbre”, dijo Alejandra Mier y Terán, directora General, Cámara de Comercio Otay Mesa.

Dicen que los empresarios, las maquiladoras y empresas que son parte de una economía que genera siete millones y medio de cruces en toda la franja fronteriza y hasta 8 mil operaciones por día entre Tijuana y San Diego, ya han visto pérdidas por estos anuncios.



“Si vamos a poder seguir, ya no pensar en un crecimiento, sino en una estabilidad”, contó Israel Delgado, dueño de Trasporte de Carga en San Diego y Tijuana.

Por lo que la presidenta de México, dijo este jueves que un equipo de trabajo ya se encuentra en Washington buscando un acuerdo con el presidente de Estados Unidos.

Aseguró que a pesar que el presidente Donald Trump, volvió a mencionar a las 100 mil personas que murieron el año pasado a consecuencia del fentanilo, dijo que ella espera que también los trabajos de inteligencia, puedan revelar que mucha de la droga podría estar llegando directamente de China a Estados Unidos y que podrían colaborar entre países para la detención de criminales.

“El fentanilo viene de China y que entra por Estados Unidos y Canadá, y nosotros tenemos detenciones de precursores que vienen de Estados Unidos a México y de fentanilo que viene de Estados Unidos a México, entonces como lo decía el otro día ¿Estamos seguros que los precursores y el fentanilo no entra directamente a Estados Unidos?”, cuestionó la mandataria mexicana.



Mientras tanto, los empresarios dicen no hay muchas alternativas ante las amenazas del presidente Donald Trump, lo que sí es seguro, es que las empresas aún permanecen en la región a la espera del siguiente anuncio.

“Si una persona decide, sabes que mejor me voy a Vietnam, porque a Vietnam no le ha puesto nada, pero mañana o pasado decide ponerle un arancel a Vietnam, entonces no está fácil el simplemente mudarte a otro país, lo que él le apuesta es que se muden a Estados Unidos”, concluyó Alejandra Mier y Terán, directora general de la Cámara de Comercio Otay Mesa.