Ácido domoico infecta a decenas de focas y lobos marinos en la costa de Baja California

TIJUANA- Visitantes a Baja California han reportado los varamientos de lobos marinos y focas en la zona de playa, una situación que ha sido reiterada durante las últimas semanas.

“La información que me comparte Profepa, el nuevo delegado, es que de febrero a la fecha se han atendido alrededor de 40 varamientos”, indicó Mónica Vega, Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Baja California.

En poco menos de 3 meses, son cerca de 40 animales entre focas y lobos marinos, los que han varado en costas de Baja California algunos de ellos han muerto en las playas de Tijuana, Rosarito y Ensenada.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, finalmente informó sobre las causas, similares a las que en el 2023 provocó que mil varamientos de lobos marinos se dieran en California.

“Es debido a una intoxicación derivado de la ingesta de ácido domoico, cómo ingieren estos animales el ácido, derivado del alimento de algas de las que se alimentan pequeñas especies, sardinas, que luego son ingeridas por los lobos marinos y esto genera que se intoxiquen, ahora, qué genera este ácido, de acuerdo a los estudios que se tienen sí es un tema que nos debe de preocupar porque tiene que ver con el cambio climático y la diferencia de las temperaturas de las aguas”, explicó la secretaria de Medio Ambiente

La recomendación que realizan a la ciudadanía es que, en caso de encontrarse con un lobo marino o una foca, no tocarlos ni intentar regresarlos al agua.

“La recomendación siempre a la gente es que no se acerquen a los lobos marinos, que no intenten regresarlos al mar porque además, algunos aunque sea difícil aceptarlo salen a descansar, no todos, pero cuando hay una mala intervención ponemos en riesgo a las personas y a los animales”, añadió Mónica Vega.

La secretaria de Medio Ambiente agregó que es la Profepa la que realiza la investigación.