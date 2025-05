Administración Trump logra acuerdo millonario en el asesinato de mujer durante asalto al Capitolio

La administración Trump acordó pagar poco menos de $5 millones para resolver una demanda por homicidio culposo que la familia de una mujer de San Diego presentó por haber sido baleada por un oficial durante los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos, informó una persona con conocimiento del acuerdo. La persona insistió en el anonimato para hablar con The Associated Press sobre los términos del acuerdo que no se han hecho públicos.

El acuerdo resolverá la demanda federal de $ 30 millones que el patrimonio de Ashli Babbitt presentó el año pasado en Washington, D.C. El 6 de enero de 2021, un agente de policía del Capitolio disparó a Babbitt cuando intentaba trepar por la ventana rota de una puerta atrincherada que conducía al vestíbulo de los portavoces.

El agente que disparó a Babbitt, que en algún momento vivió en Ocean Beach, fue absuelto de cargos por la Fiscalía del Distrito de Columbia, que concluyó que actuó en defensa propia y en defensa de los miembros del Congreso. La Policía del Capitolio también absolvió al agente.

Una de personas que participaron en los saqueos y agresiones que se registraron en Washinton DC es Ashli Babbitt, residente de Ocean Beach quien falleció tras sufrir un disparo mientras irrumpía en el edificio. Otra de las personas de San Diego es Justin Haskins quien ahora vive en Arizona y en las redes sociales fuera líder del grupo "Defend East County" donde promovía combatir al "gobierno tiránico".

Los términos del acuerdo no se han hecho públicos. El 2 de mayo, los abogados de la familia Babbitt y del Departamento de Justicia comunicaron a un juez federal que habían llegado a un acuerdo de principio, pero que aún estaban ultimando los detalles antes de firmar un acuerdo definitivo.

Los portavoces del Departamento de Justicia y dos abogados de la familia Babbitt no respondieron inmediatamente a los mensajes en busca de comentarios.

Babbitt, veterana de 35 años de las Fuerzas Aéreas de San Diego, estaba desarmada cuando el agente le disparó. En la demanda se alega que el agente destido de civil no fue capaz de calmar la situación y no le dio ninguna advertencia u orden antes de abrir fuego.

La demanda también acusaba a la Policía del Capitolio de negligencia, alegando que el departamento debería haber sabido que el agente era "propenso a comportarse de forma peligrosa o incompetente por otros motivos".

"Ashli no suponía ninguna amenaza para la seguridad de nadie", decía la demanda.

El agente dijo en una entrevista televisada que disparó como «último recurso». Dijo que no sabía si la persona que saltó por la ventana estaba armada cuando apretó el gatillo.

Miles de personas irrumpieron en el Capitolio después de que el presidente Donald Trump se dirigiera a una multitud de simpatizantes en su mitin «Stop the Steal» del 6 de enero cerca de la Casa Blanca. Más de 100 policías resultaron heridos en el ataque.

En enero, en su primer día de regreso a la Casa Blanca, Trump indultó, conmutó las penas de prisión u ordenó el sobreseimiento de los cargos para todas las más de 1, 500 personas acusadas de delitos en los disturbios.

La periodista de Associated Press Alanna Durkin Richer contribuyó a este artículo.