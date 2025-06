Advierte Trump que habrá más redadas del ICE en ciudades santuario como San Diego

Destrucción, saqueos, violencia contra autoridades, arrestos, son las imágenes que desde el viernes han recorrido el mundo debido a las manifestaciones contra operativos de inmigración en Los Ángeles, San Francisco y Nueva York entre otros.

La profesora Terry Cárdenas de la escuela de derecho en CETYS Universidad, admite que el sistema de inmigración está roto en los EEUU, y los operativos de ICE en lugares de trabajo como sucedió en el restaurante Buona Forchetta, las deportaciones, separación de familias y las manifestaciones, eran una olla express a punto de explotar.

“La falta de empatía, la discriminación que se está viviendo porque esto es discriminatorio, se están yendo por un sector específico de la comunidad, latinos personas en estados vulnerables sabes que no tienen los recursos para defenderse en caso de una deportación”, expresó Terry Cárdenas

De acuerdo con autoridades del ICE, durante los operativos en Los Ángeles que provocaron estas manifestaciones, agentes llevaban órdenes de arresto en busca de inmigrantes indocumentados que habían cometido crímenes como asesinato, robo, posesión de armas de fuego, narcotráfico, violencia domestica entre otros. De acuerdo con la abogada de inmigración Esther Valds Clayton, esta acción era necesaria para que una reforma migratoria se apruebe.

“Para que se dé una reforma migratoria necesitamos desempeñar órdenes de deportación de personas que ya habían prometido salirse y nunca se salieron del país” indicó

Y para ello, la administración del presidente Trump advirtió a la ciudad de Los Ángeles que se preparen porque habrá más redadas en los próximos 30 días en ciudades santuario, incluyendo San Diego. Según la abogada existen otras formas de cómo la comunidad puede demostrar su descontento sin meterse en problemas legales

“Tenemos protecciones bajo la primera enmienda de la constitución que nos da nuestra voz, la habilidad de tener un voto (…) y claramente alzar su voz en alguna protesta pacíficamente sin evadir, obstruir o interferir con un arresto federal y ciertamente no agredir algún agente”, explicó Clayton.

Ya que las personas pueden ser acusadas de obstrucción de la justicia, de procedimientos federales e investigaciones criminales. El castigo va desde multas hasta prisión

Más de 40 personas, que autoridades denominan como alborotadores han sido detenidas en el condado de Los Ángeles acusados de saqueos y destrucción.

“Ahora que se llegó a ese nivel de violencia no está ayudando (…) refuerza el lenguaje del presidente Trump”, indicó Terry Cárdenas

Otro impacto negativo que la profesora Cárdenas ve con estas manifestaciones violentas, es la relación entre México y EEUU.

“No creo ayude a crear mayor colaboración entre Estados Unidos y México, que posibles sanciones puedan ser, a lo mejor, pueden ser más ultimátum de Trump a Sheinbaum y eso hemos visto que ha tenido afectaciones en México”, concluyó.

De acuerdo con la abogada de inmigración, conocer tus derechos es la mejor arma para defenderse en caso de ser detenido por agente de inmigración. También recomienda mantener la calma, no poner resistencia o golpear a un oficial, no mentir o entregar documentación falsa y no firmar nada que no entienda. Agregó que la violencia solo empeora la situación.