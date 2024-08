Advierten que aumentará el tráfico en torno al Parque Balboa con la llegada de dos pandas

SAN DIEGO - La ciudad de San Diego se prepara para ver en el zoo de San Diego a sus primeros pandas gigantes en años, al tiempo que advierte a residentes y visitantes de la posibilidad de que aumente el tráfico en torno al Parque Balboa.

Este jueves, el zoo de San Diego abrirá la exposición Panda Ridge para presentar a Yun Chuan (pronunciado yoon chu-an) y Xin Bao (pronunciado sing bow), los primeros pandas que entran en Estados Unidos en 21 años.

Según un comunicado de la ciudad, se espera un aumento del tráfico en Park Boulevard y en los alrededores de Balboa Park entre el 8 y el 11 de agosto de esta semana y después durante los fines de semana de lo que resta de agosto.

Para facilitar el tráfico, las personas que visiten el zoológico de San Diego pueden utilizar un servicio de transporte gratuito que les recogerá y dejará en el estacionamiento de Inspiration Point, donde el servicio es gratuito. Además, se recomienda el uso del transporte público, ya que los corredores de autobús a lo largo de Park Boulevard permitirán que los camiones circulen con mayor facilidad, y las rutas Rapid 215 y Route 7 ofrecerán acceso directo al zoo de San Diego.

"El carril para bicicletas y los pasos de peatones de alta visibilidad de Park Boulevard, ofrecen una opción segura y cómoda para peatones y personas en bicicleta o con dispositivos de movilidad", señala el comunicado de la ciudad.

Pandas are here! 🐼 On Aug. 8, the San Diego Zoo opens the Panda Ridge exhibit to the public. 🚦 ⚠️ Increased traffic on Park Boulevard and around Balboa Park is expected this week and during weekends through the remainder of August: https://t.co/sNl9suKdeb pic.twitter.com/GqYbyy0fgQ