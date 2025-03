Agentes del ICE arresta a padre de familia frente a sus hijos en City Heights

SAN DIEGO - Frente a dos de sus hijos y camino a la escuela, Genaro, un padre de familia de 37 años fue arrestado el pasado 12 de marzo por agentes de ICE en City Heights.

“Miré como 5 carros, lo tenían rodeado (…) y me dijo no te bajes porque te van a agarrar a ti también dijo, y pues yo me quería bajar, defender a mi hermano porque él no es ningún criminal” relató a Telemundo 20 su hermana Carina.

Su familia cuenta que la detención que se hizo con fuerza excesiva se realizó cuando los niños de 5 y 11 años se encontraban en el auto para después quedar desatendidos.

“Lo esposaron y le lastimaron su mano y yo y mi hermanita estábamos llorando y después nos dejaron ahí encerrados con los vidrios cerrados y después echaron a mi papá a la patrulla”, dijo sin poder contener las lágrimas, Bilver.

Genaro logró llamar rápidamente a Carina, ella junto a otro miembro de la familia llegaron rápidamente a recoger a los niños.

“Él pensó que era policía porque uno tiene que respetar lo que el policía le diga a uno, pero cuando el abrió la mitad del vidrio el de migración le metió la mano y le abrió la puerta y lo sacó a la fuerza, él se pegó en la cabeza de la puerta y lo lastimaron aquí a la hora que lo hicieron para atrás”, contó Carina.

“Pues aquí estoy pasándola terrible porque yo no soy un criminal, me tienen aquí encerrado, quisiera estar con mis hijos”, expresó Genaro vía telefónica desde el Centro de Detención en Otay Mesa.

Su familia y abogado aseguran Genaro no tiene historial criminal en Estados Unidos ni en su país de origen, Guatemala. Huyendo de la violencia llegó hace 2 años en busca de un mejor futuro para él y su familia. Los menores están en proceso de obtener con asilo político.

Carina, no solo está preocupada por su hermano, su cuñada y el futuro de sus sobrinos, ahora también teme por su permanencia en el país. Cuenta que llegó hace 16 años y asegura desde entonces ha pagado impuestos.

“Mi hermano me estaba comentando que miró en la lista que me tiene a mí y a mi esposo y la foto de mi carro y ahora yo tengo ese miedo de salir a trabajar, de salir a la tienda”, relató Carina.

El miedo se extiende al resto de los integrantes de la familia, incluso a los más pequeños.

“Antes sentía que este país era seguro, pero ahorita ya no porque casi todas las familias andan con miedo que los van a agarrar (…) y yo también tengo miedo cuando salgo porque no quiero que agarren a mi familia”, afirmó Cristel la hija mayor de Genaro.

Telemundo 20 contactó a la agencia ICE para obtener más información sobre la detención de Genaro, a través de un comunicado solo se limitaron a responder lo siguiente:

“Realizamos tareas de control rutinarias y diarias junto con socios policiales Federales, Estatales y Locales en toda la comunidad de San Diego para reforzar la seguridad pública, nacional y fronteriza”.

Por ahora todas las esperanzas de esta familia están puestas en la decisión de un juez el próximo 24 de marzo para que Genaro, quien se gana la vida en la construcción y pintando casas, se reúna nuevamente con su familia dentro del país.