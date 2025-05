Agentes del ICE detienen a vendedora ambulante en inmediaciones del Petco Park 

SAN DIEGO- Una serie de nuevos videos muestran las técnicas que agentes federales han realizado en San Diego para detener a la comunidad de migrantes indocumentados. En esta ocasion, se enfocaron en vendedores que se se instalan a las afueras del estadio de béisbol Petco Park

La noche del martes 27 de mayo, al finalizar el partido de los padres de San Diego, los vendedores captaron en video a varios agentes con placas y camisetas que mostraban las iniciales de los Agentes Especiales de Seguridad Nacional (HSI), quienes rodearon a Celsa Ramirez, quien por años se ha dedicado a vender flores en la zona.

“! ICE! Puede guardar silencio madre”, Se oía gritar a los vendedores a Celsa mientras era acorralada.

Quien grabó el video esa noche es un hombre que también vende hot dogs en San Diego y prefirió no compartir su identidad por cuestiones de seguridad, sin embargo, aseguro a TELEMUNDO 20, que antes de abordar a Celsa, los agentes federales se acercaron a él y sus compañeros comerciantes.

“A mí me preguntaron por una identificación y le enseñé mi identificación y estaba todo bien, pero el problema fue que estaban esperando que llegaran más trabajadores para abordarlos y en ese momento la señora llegó”, relató quien grabó el video.

Los comerciantes indican que se entristecieron al escuchar sobre la detención de Celsa Ramirez. En el caso de Tania, indicó que unos minutos antes había intercambiado saludos con ella.

“Yo sí me puse muy triste, incluso lloré ese día, porque me dio mucho sentimiento la verdad, el ver a la señora y cinco minutos después saber que se la habían llevado, si me dio mucha pena”, expresó Tania Licea, trabajadora en Gaslamp San Diego.

Dijo que Celsa es originaria de Cuernavaca y apoya a su madre de 85 años. Indicó que es de las pocas mujeres que dejaban entrar a los sitios a vender sus flores, por la confianza que le tienen los comercios de la zona.

“Es muy querida y trabaja muy bien es muy linda, muy amable, como que se ganó su lugar ahí”, explicó Tania.

En los videos desde antes que iniciara el partido, los comerciantes dijeron captaron lo que aparenta ser el momento en que los agentes salían de los estacionamientos con chalecos, detenían a personas en las calles y culminaron con la interrogación de quienes vendían hot dogs, una situación que resalta la preocupación sobre la expansión de estos operativos del gobierno federal en el país.

“ No es la forma en la cual el gobierno federal debería estar en San Diego, ni ningún lugar, eso no es ninguna criminalidad eso no merece que sea uno acosado, amedrentado en la calle porque uno está queriendo vivir y apoyar a su familia”, dijo Alor Calderón, director del Centro de Derechos Laborales en San Diego.

Señaló que esta situación puede llevar a otros trabajadores a no querer regresar a sus lugares de trabajo ante el temor a una deportación.

“No debería estar preguntando por estar preguntando eso está claro y confirmado por la Suprema Corte de justicia en Estados Unidos recientemente, tiene que haber una sospecha basada en algo que te lleve a la conclusión de que la persona no tiene documentos”, agregó Alor Calderón.

“Conmigo y un compañero, decían que nuestras identificaciones eran fake, y que nos iban a llevar y que no nos íbamos a escapar ninguno de los vendedores, no se me va a escapar ninguno, fueron sus palabras”, relató uno de los vendedores ambulantes.

Telemundo20, pregunto a ICE sobre este operativo que involucró a Celsa y también si esta era una nueva serie de operativos dirigidos a los vendedores ambulantes a lo que respondieron:

“ICE se centra principalmente en las amenazas a la seguridad pública y nacional. Sin embargo, cualquier persona que se encuentre ilegalmente en Estados Unidos y sea detenida durante un operativo de inmigración podría ser arrestada y procesada para su deportación, según lo estipula la ley”, indicó un vocero de ICE a Telemundo 20.



Algunos seres queridos de Celsa, dijeron a Telemundo que se encuentra recluida en el Centro de Detención de Otay Mesa.