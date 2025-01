La Patrulla de Caminos de California emitió una Alerta Amber para gran parte de California el miércoles por dos niños pequeños que eran sospechosos de haber sido secuestrados por su padre después de que él le disparó a su madre.

Jonathan Maldonado Cruz, de 23 años, quien es considerado armado y peligroso, es sospechoso de llevarse a las niñas de 2 y 3 años llamadas Alana y Arya Maldonado, respectivamente, dijo CHP en una publicación en X.

AMBER Alert- Kings, Fresno, Kern, Los Angeles, Riverside, San Bernardino, San Diego, Orange and Imperial Counties

Last Seen: East 4th Place and Home Ave., Hanford @KingsCoSheriff

IF SEEN, CALL 9-1-1 pic.twitter.com/FCDg5aVmBx

— CHP - Alerts (@CHPAlerts) January 29, 2025