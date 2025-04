Juez de San Diego prohíbe tener armas a joven vinculado con atacante adolescente de Wisconsin

SAN DIEGO - Un hombre de California que, según las autoridades, intercambió mensajes con una joven de 15 años que disparó mortalmente a dos personas en una escuela religiosa de Wisconsin, recibió una prohibición de posesión de armas de fuego durante tres años.

Un juez del Tribunal Superior de San Diego aprobó el lunes una orden de restricción contra Alexander Paffendorf, emitida días después del tiroteo del 16 de diciembre del año pasado en la Escuela Cristiana Abundant Life de Madison, Wisconsin. El juez también extendió la orden de dos a tres años.

La policía de Carlsbad, cerca de San Diego, había solicitado la orden de separar a Paffendorf de las armas de fuego, citando sus comunicaciones con la joven atacante, incluyendo conversaciones sobre ataques a un edificio gubernamental. El lunes, en el tribunal, Paffendorf afirmó que no había ningún plan para un ataque, según informó el San Diego Union-Tribune.

Paffendorf se disculpó por su conexión con Natalie Rupnow, la joven de Wisconsin que mató a Rubi Patricia Vergara, estudiante de primer año de 14 años, y a la profesora Erin Michelle West, de 42, e hirió gravemente a otros dos alumnos antes de suicidarse.

Un día después del ataque, un juez de California emitió una orden de restricción contra Paffendorf, quien entonces tenía 20 años, en virtud de la ley estatal de bandera roja sobre armas de fuego. Esta orden le exigía que entregara sus armas y municiones a la policía.

No ha sido acusado de ningún delito y no se prevé que lo sea. No se encontraron armas de fuego registradas a su nombre ni en su domicilio.

Durante una audiencia celebrada en enero, Paffendorf expresó su pesar por su participación y afirmó estar dispuesto a aceptar las consecuencias de sus actos sin dar explicaciones precisas sobre su responsabilidad.