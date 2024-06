Algunos migrantes se salvan de la prohibición de asilo de Biden

SAN DIEGO- La Patrulla Fronteriza detuvo a Gerardo Henao 14 horas después de que el presidente Joe Biden suspendiera esta semana la tramitación de asilo en la frontera de Estados Unidos con México. Pero en lugar de ser deportado sumariamente, los agentes lo dejaron al día siguiente en una parada de autobús de San Diego, donde tomo un tren al aeropuerto para tomar un vuelo a Newark, Nueva Jersey.

Henao, que dijo haber abandonado su negocio de joyería en Medellín, Colombia, debido a los constantes intentos de extorsión, tenía un punto a su favor: la escasez de vuelos de deportación a ese país. La falta de recursos, las limitaciones diplomáticas y los obstáculos logísticos dificultan que la administración Biden pueda imponer a gran escala su arrolladora medida.

Por complicación operativas, la política, que entró en vigor el miércoles, tiene algunas excepciones que se traduce en la falta de dinero por parte del gobierno para poder deportar a todas las personas sujetas a la medida, especialmente migrantes de países de América del Sur, Asia, África y Europa que no empezaron a aparecer en la frontera hasta hace poco.



En un documento detallado sobre la prohibición, el Departamento de Seguridad Interior afirma que la demografía y las nacionalidades de los migrantes que se encuentran en la frontera influyen significativamente en su capacidad para deportar a las personas.

Migrantes son procesados por los agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. después de cruzar la frontera entre EE.UU. y México, días después de que el presidente Biden firmara una orden ejecutiva para cambiar la política fronteriza, el 9 de junio de 2024, en Jacumba Hot Springs, CA.

Migrantes sentados mientras esperan para cruzar a EE.UU. desde México, días después de que el presidente Biden firmara una orden ejecutiva para cambiar la política fronteriza, el 9 de junio de 2024, en Jacumba Hot Springs, CA.

Miles de inmigrantes han sido deportados hasta ahora en virtud de la prohibición, según dos altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional que informaron a los periodistas el viernes de manera anónima. Hubo 17 vuelos de deportación, incluido uno a Uzbekistán. Entre los deportados hay personas de Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perú y México.

Henao, de 59 años, dijo que un agente de la Patrulla Fronteriza le habló de la prohibición después de que lo detuvieron el miércoles en un camino de terracería cerca de una línea eléctrica de alto voltaje en las montañas al este de San Diego.

El agente tramitó los papeles de liberación para que compareciera ante un tribunal de inmigración el 23 de octubre en Nueva Jersey. Preguntó a Henao por qué había huido de Colombia, pero no continuó con el interrogatorio.

"No fue nada", dijo Henao en un centro de detención de San Diego, donde el jueves por la tarde, la Patrulla Fronteriza dejó cuatro autobuses llenos de inmigrantes en un lapso de cuatro horas el jueves por la tarde. «Tomaron mi foto, mis huellas dactilares y eso fue todo».

Migrantes sentados mientras esperan para cruzar a EE.UU. desde México, días después de que el presidente Biden firmara una orden ejecutiva para cambiar la política fronteriza, el 9 de junio de 2024, en Jacumba Hot Springs, CA.

Las instrucciones figuran en un memorando dirigido a los agentes y del que ha informado el New York Post. The Associated Press confirmó su contenido con un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato porque no se ha hecho público.

Seguridad Nacional ha sido clara sobre los obstáculos, dijo Theresa Cardinal Brown, asesora principal de inmigración y política fronteriza en el Bipartisan Policy Center.

"Los recursos de que dispone el gobierno para la detención y expulsión de personas están limitados, en particular en el caso de los países a los que nos resulta difícil expulsar a la gente porque el gobierno (del otro país) no coopera”, explicó Brown. "No podemos detenerlos indefinidamente".

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos realizó 679 vuelos de deportación de enero a mayo, casi el 60% de ellos a Guatemala y Honduras, según Witness at the Border, un grupo de defensa que analiza los datos de los vuelos. Hubo 46 vuelos a Colombia, 42 a Ecuador y 12 a Perú, una cantidad relativamente pequeña si se tiene en cuenta que decenas de miles de personas entran ilegalmente desde esos países cada mes.

Sólo hubo 10 vuelos de deportación durante ese periodo a África, que se ha convertido en una importante fuente de inmigración a Estados Unidos. Sólo hubo uno a China, a pesar de las detenciones de casi 13 000 emigrantes chinos.

México es el país más fácil para las expulsiones porque sólo es cuestión de conducir hasta el paso fronterizo más cercano, pero los mexicanos representaron menos de 3 de cada 10 detenciones fronterizas en el último año fiscal del gobierno, frente a 9 de cada 10 en 2010. México también admite hasta 30.000 personas al mes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, países que tienen una capacidad o voluntad limitadas para recibir a personas de vuelta.

Algunos países se niegan a aceptar vuelos para evitar verse desbordados ellos mismos, dijo Corey Price, director de operaciones de ejecución y expulsión del ICE, en una entrevista el año pasado.

"Nosotros no conducimos el autobús" , dijo Price, quien se jubiló el mes pasado. "No decidimos unilateralmente: "Ok, te devolvemos a tu ciudadano”. No, ese país tiene que aceptar devolverlos".

