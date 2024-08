Altos niveles de bacteria en el mar ocasiona el cierre de varias playas en San Diego

SAN DIEGO - La contaminación de las playas del sur del condado de San Diego continúa siendo un problema para la salud de los visitantes. Por esa razón autoridades de salud del condado continúan monitoreando los niveles de bacteria para determinar si es seguro nadar en el mar de esas playas.

Esta semana estas son las playas que están bajo aviso de contaminación.

⛔ En estas playas se prohíbe contacto con el agua

Se han emitido cierres en contacto con el agua para los siguientes lugares debido a que los niveles de bacterias exceden los estándares de salud:

🏖️ Costa de Silver Strand desde el norte de Carnation al sur de Avenida Lunar

🏖️ Costa de Imperial Beach Shorelines, desde el sur de Seacoast Drive al norte de Carnation Avenue

🏖️ La costa en la ciénaga Tijuana desde la frontera entre Estados Unidos y México, incluyendo el Parque Estatal Border Field y el Refugio Nacional de Vida Silvestre ciénaga Tijuana

⚠️ En estas playas se emitieron avisos de contacto con el agua para estas playas del condado de San Diego

Además, se emitieron avisos de contacto con el agua para los siguientes lugares debido a que los niveles de bacterias exceden los estándares de salud:

🏖️ La Jolla, Children's Pool

🏖️ Coronado, Avenida Lunar

🏖️ Coronado, North Beach - Dog Beach

🏖️ Coronado, Coronado Lifeguard Tower

🏖️ Mission Bay, North Cove

🏖️ Vacation Isle, 150 feet each side of the southern drain

Puedes encontrar más información sobre la contaminación del agua en el condado de San Diego en sdbeachinfo.com.

👁️‍🗨️ ¿Qué significan los diferentes letreros?