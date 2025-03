Amigas de la capitana asesinada de Cal Fire, aliviados tras detención de su esposa en México

Yolanda Olejniczak Marodi no opuso resistencia. Fue detenida por las autoridades mexicanas frente a un hotel de Mexicali más de un mes después de que se presentara una orden de detención contra ella en el condado de San Diego.

La acusación es de asesinato.

"Estoy muy agradecida de que la hayan capturado", dijo Ami Mahler Salinas Davis, quien dijo a NBC 7 que ella y su esposa Aisha han estado contando los días. "Es lo primero en lo que pensamos cada mañana cuando nos levantamos y lo último en lo que pensamos cuando nos acostamos. Literalmente ha estado consumiendo nuestras vidas cada momento de cada día".

Eran amigas íntimas de la Capitana de Cal Fire Rebecca "Becky" Marodi y su esposa, Yolanda Marodi.

Ami Mahler y "Beck" Marodi -como ella la llamaba- compartían el amor por las motos y tenían personalidades que se compenetraban al instante. Yolanda Marodi y Aisha Mahler pasaban tiempo juntas cuando sus esposas salían de paseo.

La pareja contó a NBC 7 que justo después de que Becky y Yolanda Marodi se casaran, las dos parejas pasaban mucho tiempo juntas. Pero el año pasado, las cosas empezaron a cambiar. Las mujeres se dieron cuenta de que Yolanda Marodi intentaba controlar a Becky Marodi.

"Al principio fue genial", Ami Mahler. «Estábamos los cuatro juntos. Teníamos relaciones sanas. Estábamos todos hablando, y luego miro hacia atrás y pienso: 'Oh, así que Beck no podía enviarme mensajes de texto por separado para que todo pudiera ser visto y controlado'".

Cuando Ami Mahler trató de hablar con Becky Marodi al respecto, dijo que Becky Marodi defendió a Yolanda Marodi, diciendo que ella había pasado por mucho y Becky Marodi no quería tratar a Yolanda Marodi como a sus ex.

Autoridades mexicana confirman el arresto de Yolanda Marodi en Mexicali, presunta asesina de su esposa la capitana de Cal Fire Rebecca Marodi

Aisha Mahler dijo que Yolanda Marodi se quejaba en privado de Becky Marodi y ponía excusas sobre por qué Becky Marodi no podía hacer cosas con sus amigas.

"Su círculo se hizo cada vez más pequeño y, de repente, no se nos permitía salir", dijo Ami Mahler. "No se nos permitía hablar fuera del chat de grupo".

Ami y Aisha Mahler dijeron que sabían que Yolanda Marodi tenía problemas de salud y que Becky Marodi estaba estresada tras luchar contra los enormes incendios que ardieron en Los Ángeles, así que lo dejaron pasar.

Resulta, dijo la pareja, que no conocían a Yolanda Marodi en absoluto. No sabían que había sido condenada por matar a su ex marido hace más de 20 años y que había pasado tiempo en la cárcel. No sabían que era capaz de cometer actos violentos.

La orden de arresto presentada tras el asesinato de Becky Marodi el 17 de febrero dice que el vídeo de la cámara Ring muestra a Yolanda Marodi apuñalando a Becky Marodi y a Becky Marodi suplicándole que llame al 911. Yolanda Marodi es vista saliendo de la casa de la pareja en Ramona con algunas de sus pertenencias y los dos perros de la pareja.

Su coche fue visto una hora después del asesinato cruzando la frontera de San Ysidro hacia México.

Con varias heridas de apuñalamiento y sin vida fue localizada la noche de este lunes la capitana del departamento de la agencia de bomberos Cal Fire. Josué Bran con los detalles,

«Que tiren la llave», dijo Aisha Mahler.

Alabaron la labor de los investigadores por traer a Yolanda Marodi de vuelta a Estados Unidos para que rinda cuentas.

Yolanda Marodi será procesada el miércoles en el Tribunal Superior de San Diego. Ami y Aisha Mahler dicen que estarán allí.