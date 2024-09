Arden sin control varios incendios forestales en Tecate; el fuego ha consumido más de 4 mil acres

TECATE - El incendio forestal que inició las 10 a.m. de este jueves en el área de Cerro Azul, en Tecate, Baja California y se extiende sin control, informaron las autoridades.

El coordinador de Protección Civil y Bomberos de Tecate Enrique García, informó que el fuego ha consumido casi 6,918 acres (2,800 hectáreas) de pastizal.

“Queremos decirle a la ciudadanía que es importante que tratamos de estar en todas las áreas , tenemos un incendio que abarca 1 600 hectáreas, no podemos estar en todas la áreas, sin embargo estamos enfocando los recursos en donde se ponen en riesgo la vida, en riesgo de propiedades, sin lugar a dudas es un incendio de gran magnitud”, indicó

Señaló que además tienen reporte de otros tres incendios: en la La Sierrita, Cielo Alto y otro más en el Nido de Las Águilas.

En la zona de combate trabajan bomberos municipales de Tecate y Tijuana, voluntarios , elementos de la Guardia Nacional, La Comisión Nacional Forestal y la Secretaria del Campo, además reciben el apoyo de pipas particulares.

Agregó que las altas temperaturas en la región han sido un factor que ha impedido que el fuego sea controlado en su totalidad.

El alcalde de Tecate Darío Benítez compartió el siiguiente mensaje en sus redes sociales

Cabe señalar que el incendio ha sido catalogado como extremo y fuera de control. LLeva un 65% de contención y en un 50 % de liquidación.

Por su parte, Cal Fire San Diego dijo que están monitoreando el fuego que se detectó a aproximadamente a cuatro millas al sur de la frontera internacional y actualmente no representa una amenaza para el condado de San Diego.

@CALFIRESANDIEGO is monitoring a fire well within Mexico. The fire is approximately four miles south of the international border and does not currently pose a threat to the United States.

We use cameras from @ALERTCalifornia to locate fires, like this one, from their mountaintop… pic.twitter.com/dN10v3iIzW