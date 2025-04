Arranca el programa “Safe Visitor ” para ofrecer más seguridad a residentes y turistas

Safe Visitor Program es el protocolo para evitar extorsiones a visitantes y personas locales de Tijuana, buscan que se realice la denuncia contra quien cometa un abuso.

“Este programa ya lo habíamos platicado y te puedo decir que lo traíamos desde hace algunos meses con la Síndico Procuradora, ya llegó el día donde se está cristalizando, y creemos que es una herramienta que los tijuanenses y la gente que está en la zona turística de la Avenida Revolución habían pedido”, explicó Karim Chalita, presidente del Comité de Turismo y Convenciones.

El programa visitante seguro en la Zona Centro de Tijuana contará con 13 kioscos digitales en ambos idiomas, calcomanías con códigos QR en diferentes establecimientos así como la presencia de cuatro unidades con dos supervisores cada una, buscando prevenir y ayudar a los locales y visitantes en caso de ser víctimas de alguna extorsión o abuso de autoridad.

La violencia sigue cobrando vidas en Tijuana por lo que las autoridades federales han considerado necesario enviar más elementos para procurar la tranquilidad de los tijuanenses. Cinthya Gómez con los detalles.

“En esta administración, nos hemos encontrado con algunas denuncias que tienen que ver con dádivas y extorsión pero al momento de qué se solicita la presencia del ciudadano, sí hemos visto que no se acercan a sindicatura, es más que nada, invitarlos a que denuncien y le den continuidad a esas denuncias”, explicó Teresita Balderas, Síndico Procuradora.

Según el gobierno municipal, cualquier funcionario que cometa algún abuso y se compruebe será dado de baja, por lo que piden a los denunciantes actuar en caso de ser víctimas.

“Es en general para todos los funcionarios, deben de saber que en este tipo de situaciones no hay amiguismos, no hay nada, el ciudadano debe estar tranquilo trasladándose por la ciudad, a nadie se le va a permitir un acto de corrupción, no le va a solapar o encubrir”, señaló el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño.

De acuerdo con el gobierno del estado, esperan la visita de miles de personas a partir del próximo lunes 28 de abril, con motivo del Tianguis Turístico.