Arrestos relacionados con los incendios en Mission Valley y Rancho Bernardo

Se han realizado arrestos en dos incendios que estallaron hace dos semanas en San Diego, dijo el jefe de policía de San Diego, Scott Wahl, a NBC 7.

Los incendios fueron el Friars Fire en Mission Valley y el Center Fire en Rancho Bernardo. Recuerden que la semana pasada el San Diego Metro Arson Strike Team (MAST) confirmó que comenzaron en campamentos de personas sin hogar.

A brush fire near Fashion Valley Mall raced up the hillside towards homes, damaging one building. NBC 7’s Shandel Menezes reports on Jan. 21, 2025.

El 21 de enero, un incendio forestal en una ladera frente al centro comercial Fashion Valley en Mission Valley amenazó las estructuras y provocó órdenes de evacuación.

El incendio, denominado Friars Fire, comenzó poco después del mediodía en la cuadra 7000 de Friars Road, una zona densamente poblada de Mission Valley que incluye el popular centro comercial donde se encuentra Nordstrom.

Los primeros equipos llegaron en seis minutos, según el Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego, cuyo portavoz, José Ysea, dijo a NBC 7 más tarde esa tarde que las llamas habían carbonizado entre 15 y 20 acres cuando los bomberos las apagaron.

Dos personas, una residente y la otra un bombero, sufrieron heridas leves en el incendio, según Ysea, y ambas fueron trasladadas al hospital para recibir tratamiento.

Las llamas mostradas por SkyRanger 7 en los momentos posteriores al inicio del incendio subían rápidamente por una ladera hacia la cuadra 7000 de Camino Degrazia en un complejo de viviendas llamado Fashion Hills. La columna de humo del incendio era visible desde la Interestatal 15 en un momento dado.

Bomberos luchan por contener las llamas y evitar que lleguen a viviendas

Al menos un departamento resultó dañado en el incendio, según Dan Eddy, subdirector de operaciones de emergencia del SDFD.

El campus de Linda Vista de la Oficina de Educación del Condado de San Diego y el Centro de Innovación de Linda Vista fueron evacuados y cerrados por el resto del día.

Casi 100 bomberos de varias agencias, incluida la ciudad de Poway, respondieron con 15 camiones de bomberos, tres camiones de bomberos y tres helicópteros de extinción de incendios.

El centro comercial Fashion Valley Mall no se vio afectado por el incendio, según la administración.

Un nuevo incendio de maleza se registró en “Rancho Bernardo” esta mañana en San Diego movilizando a los equipos de emergencia. Karla González con los detalles.

El 22 de enero, los bomberos respondieron a un incendio forestal en la ladera de una montaña en Rancho Bernardo que amenazó las casas e hirió a una persona, según el Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego.

El llamado incendio Center, que también se conoce como el incendio Bernardo, comenzó alrededor de las 8:55 a. m. cerca de Bernardo Center Drive y Camino del Norte.

A las 11 a. m., el incendio había crecido a 7 acres sin contención, pero los equipos de bomberos parecían tener la ventaja sobre el incendio y se estaban dispersando algunos recursos. A la 1 p. m., la contención estaba al 50%. Todas las órdenes y advertencias de evacuación se levantaron un poco más de dos horas después, dijo la policía de San Diego.

El incendio se estaba produciendo cerca de las escuelas. RB Kinder Care fue evacuado y los estudiantes de la escuela primaria Turtleback se refugiaron en el lugar. El Distrito Escolar Unificado de Poway evacuó a los estudiantes de la escuela primaria Rolling Hills y dijo que mantuvieron a los estudiantes de otros campus en el interior como medida de precaución.

Una persona sufrió quemaduras en el incendio y fue trasladada a un hospital cercano, dijo el departamento de bomberos. No estaba claro cómo resultó herida la persona.

Aproximadamente 175 bomberos respondieron de agencias como el Distrito de Protección contra Incendios de Rancho Santa Fe, Cal Fire San Diego, Poway Fire y otras. Se asignaron al lugar varios equipos de limpieza de maleza y camiones de bomberos, así como tres helicópteros de extinción de incendios.