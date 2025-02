Asesino del profesor de la Cathedral Catholic High School es condenado a cadena perpetua

SAN DIEGO - Un hombre condenado por la muerte a tiros en North Park del prometido de su ex novia, una profesora de la Cathedral Catholic High School, fue sentenciado el miércoles a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 25 años a cadena perpetua.

Jesse Milton Álvarez, de 34 años, fue declarado culpable por un jurado de San Diego el pasado mes de marzo de asesinato en primer grado, además de una circunstancia especial por estar al acecho, por el asesinato de Mario Fierro el 1 de febrero de 2021 frente a la casa de la víctima en la calle Kansas. Fierro, de 37 años, recibió seis disparos cuando se disponía a ir a trabajar esa mañana.

Los fiscales dijeron que Álvarez mató a Fierro después de descubrir que la víctima se había comprometido con Amy Gembara, otra profesora del CCHS con la que Álvarez había salido durante varios años, mientras que los abogados defensores argumentaron que el tiroteo se cometió en defensa propia después de que Fierro atacara a Álvarez.

Gembara se solidarizó con las víctimas de la violencia doméstica al leer una declaración ante el tribunal.

"Estoy dispuesta a dejar atrás la etiqueta de 'víctima' y cambiarla por la de 'superviviente'", dijo. "Defiendo a aquellos cuyas voces no pueden ser escuchadas. Me solidarizo con las mujeres que han sufrido violencia doméstica y que no están hoy aquí… que han tenido que lidiar con hombres que no aceptan un no por respuesta".

El caso de la fiscalía se centró en la fijación admitida de Álvarez con Gembara que duró mucho más allá de su ruptura en 2019, así como en un rastro digital de pruebas que sugerían que Álvarez pasó semanas investigando cómo matar a Fierro.

"El acusado tendió una emboscada a la víctima y le disparó repetidamente hasta matarla de la forma más cobarde y cruel", declaró Summer Stephan, fiscal del distrito del condado de San Diego. "La víctima, Mario Fierro, era un querido profesor de la Cathedral Catholic High School y su muerte dejó desconsolados a su escuela, familia, prometida y comunidad".

Describiendo a Álvarez como "celoso, obsesivo y posesivo", la fiscal adjunta Ramona McCarthy dijo que Álvarez acosó a Gembara tras su ruptura, lo que la llevó a cambiar de dirección y a solicitar sin éxito una orden de alejamiento contra él.

Álvarez también hizo múltiples intentos de obtener empleo en la escuela y, finalmente, fue capaz de asegurar un trabajo de servicio de alimentos, pero fue despedido en su primer día después de que fue reconocido por un volante de seguridad publicado en el campus.

Según el fiscal, tras descubrir un mensaje en las redes sociales en el que se anunciaba el compromiso de Fierro y Gembara, Álvarez empezó a planear metódicamente la muerte de Fierro.

Un día después de ver la publicación del compromiso, Álvarez había localizado la dirección de la casa de Fierro, había buscado si podía contratar a un asesino a sueldo, así como "cómo disparar a alguien en su domicilio", según su historial de búsquedas en Internet. Tras conocer la dirección de Fierro, se desplazó a la calle Kansas en plena noche y tomó fotografías de los coches aparcados a lo largo de la manzana para averiguar cuál era el de Fierro, según McCarthy.

Una ráfaga de búsquedas adicionales en Internet realizadas durante las seis semanas siguientes abarcó temas que iban desde la mejor manera de disparar a alguien en su cuerpo para asegurar la muerte, cómo cometer un asesinato sin dejar pruebas forenses, y "cómo matar al prometido de tu ex", dijeron los fiscales.

McCarthy dijo que Álvarez planeó matar a Fierro el 1 de febrero porque sabía que ese era el primer día en que se reanudaban las clases en el campus de la Cathedral Catholic High School en medio de la pandemia de COVID-19.Sostuvo que Álvarez anticipó que Fierro saldría de su casa esa mañana y esperó casi una hora hasta que Fierro salió, luego le disparó por sorpresa mientras Fierro cargaba el baúl de su auto, de espaldas a su asesino.

Álvarez condujo hasta la casa de Fierro en el coche de su hermano y dejó su teléfono móvil en casa, lo que, según el fiscal, indicaba su intención de asesinar a Fierro sin ser detectado.

En la vista de sentencia del miércoles, McCarthy dijo: "El Sr. Fierro no está aquí hoy porque este acusado es un egoísta, celoso y posesivo, un cobarde.Se negó a dejar que la Sra. Gembara fuera feliz, así que quiso robarle a este increíble ser humano que la hacía más feliz".

Álvarez subió al estrado durante el juicio y declaró que decidió espontáneamente hablar con Fierro la mañana del 1 de febrero, algo que creía que le ayudaría a dejar atrás su fijación con Gembara.

Cuando llegó a la puerta de la casa de Fierro, declaró que después de acercarse a Fierro y presentarse, Fierro "estalló" y le atacó.

Álvarez declaró que, después de que Fierro empezara a darle puñetazos, sacó su pistola y le rogó que se detuviera, pero Fierro intentó agarrar la pistola. Los hombres forcejearon por la pistola y, temiendo por su seguridad, Álvarez acabó disparando a Fierro, según declaró.

En el juicio, los abogados defensores de Álvarez argumentaron que el autismo no diagnosticado durante mucho tiempo influyó en su obsesión por Gembara y en su incapacidad para comprender que su comportamiento no era bienvenido ni apropiado.

Álvarez admitió en el estrado que estaba obsesionado con Gembara y dolido por la noticia de su compromiso.Testificó que, aunque fantaseaba con matar a Fierro, las búsquedas en Internet las realizaba más como un ejercicio terapéutico que le permitía desahogar sus emociones y que no tenía ninguna intención seria de herir a Fierro.



El miércoles, el equipo de defensa de Álvarez revivió el tema del autismo para argumentar que Álvarez debería recibir un nuevo juicio.

El abogado defensor Peter Blair argumentó que, si bien los jurados escucharon pruebas de que el trastorno del espectro autista de Álvarez le impedía leer las señales sociales y darse cuenta de cómo su comportamiento molestaba a Gembara, debería habérseles permitido escuchar pruebas de que el autismo le hizo percibir irrazonablemente que Fierro era una amenaza.

Blair también argumentó que una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional sería inconstitucional y constituiría un castigo cruel e inusual para alguien como Álvarez, que "sufre tan gravemente del trastorno del espectro autista".

El juez Daniel Goldstein, del Tribunal Superior de San Diego, denegó las peticiones de Blair en la vista, celebrada casi un año después de que el jurado lo condenara. El caso ha sufrido numerosos retrasos desde entonces, algunos de ellos relacionados con los esfuerzos de su equipo de defensa para elaborar una moción para un nuevo juicio, así como varias cuestiones médicas. El último retraso se debió a un traumatismo craneal que Álvarez sufrió bajo custodia el martes por la mañana, horas antes de que comenzara la vista para dictar sentencia.

Álvarez pasó toda la vista del miércoles desplomado en una silla de ruedas con la cabeza sobre la mesa de la defensa y no habló, ni se movió, ni reaccionó en ningún momento.

"El tribunal opina que todo lo que hemos visto en el tribunal desde el veredicto ha sido teatro", dijo Goldstein.

Antes de imponer la pena de cadena perpetua sin libertad condicional, el juez se refirió a Álvarez como "un asesino de corazón frío" que "carece de empatía" y dijo que era "obvio para todos nosotros que buscó al Sr. Fierro como una forma de infligir dolor a la Sra. Gembara".

Gembara no asistió al juicio en persona, pero hizo una declaración a distancia en la que elogió a su "leal, genuino y divertidísimo" prometido, de quien dijo que «podía iluminar una habitación con su enérgico espíritu".

Ella dijo: "Ese asesino intentó quitarle la luz a Mario quitándole la vida. Pero lo que pasa con la luz es que una vez que la experimentas, te cambia para siempre. Le quitó la vida a Mario, pero nunca podrá borrar sus recuerdos y su impacto positivo".