Ataque armado deja un muerto y otro herido tras un tiroteo en un hotel de Mission Valley: SDPD

SAN DIEGO- Una persona ha muerto y otra ha resultado herida tras un tiroteo en un hotel de Mission Valley el lunes por la noche, según ha informado la policía.

El incidente ocurrió en el hotel Handlery, en Hotel Circle, antes de las 20:30 horas.

Cuando llegaron los agentes, encontraron a dos personas heridas de bala -una en el pecho y otra en el brazo-, según el Departamento de Policía de San Diego. La policía confirmó más tarde que una de las víctimas había fallecido.

Linnea Harris está de visita en San Diego procedente de Canadá. Ella dijo a NBC 7 que estaba buscando otro lugar para alojarse después de su reserva de hotel fue cancelada.

"Es un poco angustioso pensar, ya sabes, ¿qué voy a hacer ahora?

No tengo dónde quedarme. No sé si puedo caminar por la calle. No sé realmente qué está pasando", dijo Harris.

Esta es una historia en desarrollo que se actualizará a medida que llegue más información.