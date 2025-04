Autismo: diagnóstico y tratamientos que podrían cambiar la vida de los pacientes

SAN DIEGO - El trastorno del espectro autista es una afección neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida. Afecta cómo una persona se comporta, con otros, se comunica y aprende.



Hay ciertas señales que pudieran ayudarle a identificar el autismo, tal y como lo explica Jennifer Sánchez del Centro Regional de San Diego, donde ofrecen servicios a personas con discapacidades del desarrollo.

“Varias de las cosas que se ven en el autismo es el habla, ese es el más común si el niño no está hablando para los dos tres años, sino está haciendo las frases completas, el contacto visual también es muy importante en el autismo, sino juegan con otros niños”, indicó

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las capacidades y las necesidades de las personas con autismo varían y pueden evolucionar con el tiempo. Aunque algunas personas con autismo pueden vivir de manera independiente, hay otras con discapacidades graves que necesitan constante atención y apoyo durante toda su vida. El autismo suele influir en la educación y las oportunidades de empleo.

“Se va a ver muy diferente en un niño que recibió todos esos servicios temprano porque a lo mejor van a entrar a la escuela con más facilidad y a lo mejor otros niños que a lo mejor no los sacan a la comunidad o que los papas no se sienten a gusto tenerlos afuera, llevarlos a la tienda, a veces van a batallar un poquito más en la escuela”, añadió Jennifer.

Cada caso es distinto, además del comportamiento hay otras características como hábitos de alimentación y del sueño inusuales, ansiedad, estrés o preocupación excesiva, hipersensibilidades a sonidos, o texturas, entre otras.



Los expertos en salud y las investigaciones muestran que la detección e intervención temprana mejoran los resultados, por lo que es importante tratar de detectar los síntomas lo antes posible

“Son una de las pocas cosas que tenemos que ver como padres y si tienen alguna preocupación siempre les decimos vayan y pregunten es mejor informarse y si no hay ningún problema o los doctores dicen no hay ninguna preocupación, pues mejor verdad, pero si si, le podemos dar los servicios temprano para que ayudar a que lleguen a esas metas que no están llegando según la edad que tenga”, detalló Jennifer

De acuerdo con los CDC, no existe una única causa para el trastorno del espectro autista. Se han identificado muchos factores que podrían aumentar las probabilidades que un niño o una niña este en el espectro, como factores ambientales, biológicos y genéticos. Se calcula que en todo el mundo uno de cada cien niños tiene autismo.

Además de un diagnostico e intervención temprana, es importante que los padres o cuidadores, aprendan todo sobre este trastorno del desarrollo neurológico, tal y como lo explica Laura Santana, especialista en proveer ayuda sobre servicios de salud mental y conductual.

“Que tengan conocimiento del diagnóstico de sus hijos es muy importante, porque esa es la base para poder ayudar a sus hijos, entre más conocimiento tengan sobre el diagnostico de sus hijos y hasta inclusive el de ellos mismos(…) en ocasiones hay personas en estos tiempos mayores de 40 que tienen problemas, pero no lo saben porque no fueron diagnosticados, ellos también pueden venir a nosotros a lo mejor a buscar una manera de que sean diagnosticados”, señalo la especialista

Hay muchos servicios disponibles en la región, incluso para quienes no tienen un estatus legal en EEU. Si tiene alguna pregunta o ha sido diagnosticado puede llamar a la línea de preguntas de la sociedad de autismo: 858-715-0678.