Autor de “The pH Miracle” sentenciado por tratar sin licencia médica a una mujer

El autor de la serie de libros "The pH Miracle" fue sentenciado el miércoles a cinco años y ocho meses de prisión estatal por tratar a una anciana con enfermedades hepáticas y tiroideas sin licencia médica.

Esta sentencia representa los últimos problemas legales de Robert Oldham Young, de 73 años, cuyos libros y tratamientos, centrados en la promoción de una dieta alcalina, dieron lugar a una investigación de la junta médica estatal y a cargos penales.

Noticias California 24/7 en Telemundo 20. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Young fue condenado previamente en 2016 en el condado de San Diego por tratar a pacientes, incluso inyectándoles bicarbonato de sodio, en su rancho Valley Center sin las credenciales correspondientes.

En una acción civil separada, un jurado otorgó 105 millones de dólares a una paciente con cáncer que afirmó que Young le aconsejó que renunciara a tratamientos tradicionales como la quimioterapia a favor de tratamientos en su rancho. La indemnización se redujo posteriormente a unos 25 millones de dólares.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

En el último caso, un jurado de Vista condenó a Young y a la coacusada Galina Migalko por administrar muchos de los mismos tratamientos a Jane Clayson, quien se describió como una vieja amiga de Young en una declaración leída en el tribunal.

Según Clayson, le dio a Young "miles y miles de dólares" por diversos tratamientos y productos, como suplementos de la marca pH Miracle. "Durante años, creí en las promesas de Robert Young", escribió. "Le confié mi vida".

Clayson dijo que Young le aseguró: "Sigue tomando los suplementos. Te vas a mejorar. Y no escuches a otros médicos. No saben de lo que hablan". Clayson escribió que su enfermedad hepática no solo no se curó, sino que progresó, lo que provocó numerosas hospitalizaciones y complicaciones en los años posteriores.

La fiscal adjunta de distrito, Gina Darvas, declaró: «Irónicamente, antes de que la Sra. Clayson recibiera tratamiento por enfermedades potencialmente mortales, habría sido una de sus defensoras».

Esos defensores llenaron la sala del tribunal durante la audiencia de sentencia de Young y también se manifestaron frente al juzgado de Vista, con carteles escritos a mano que exigían la liberación de Young y la libertad médica. El cartel de una mujer afirmaba que se había demostrado que los tratamientos de Young podían curar el cáncer. Más de dos docenas de cartas de recomendación también se presentaron ante el tribunal antes de la audiencia de sentencia del miércoles.

Darvas afirmó que Young afirmaba tener un doctorado, el cual, según ella, provenía de una «reconocida fábrica de diplomas». La fiscal también argumentó que Young era consciente de que sus tratamientos no funcionaban, pero que estaba «dispuesto a arriesgar la vida de Clayson».

Al solicitar una sentencia de libertad condicional, uno de los abogados defensores de Young, Stephen Larson, afirmó que se podría argumentar que se le estaba atribuyendo una responsabilidad indebida por los problemas médicos de Clayson.

El abogado también argumentó que, contrariamente a lo que afirma la fiscalía, Young cree firmemente en la eficacia de sus tratamientos y consejos médicos.

Larson afirmó que la promoción que Young hacía de una dieta alcalina y de los suplementos pH Miracle reflejaba sus "convicciones sinceras" y que encarcelar a alguien por tener ideas o valores que se alejaban de la corriente principal no sería en interés de la justicia.

Sin embargo, la jueza del Tribunal Superior de San Diego, Laura Duffy, afirmó que Young tenía "una larga trayectoria defraudando y poniendo en peligro a las víctimas", incluyendo a Clayson, a quien la jueza describió como particularmente vulnerable. La jueza afirmó que Young se aprovechó de su amistad y creencias religiosas compartidas, y perpetuó una "falsa apariencia, deliberadamente cultivada, de ser un médico de profesión".

Young fue declarado culpable de crueldad deliberada hacia un anciano, robo a un anciano y tratamiento de enfermos/afligidos sin certificado. Migalko fue declarado culpable de algunos de los mismos cargos y espera su sentencia el próximo mes.

Antes de los casos del condado de San Diego, Young fue acusado en Utah a finales de los 90 y principios de los 2000 por ejercer la medicina sin licencia. Uno de esos casos resultó en una declaración de culpabilidad por un delito menor que posteriormente fue desestimado, mientras que el otro caso fue desestimado por completo.