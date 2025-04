Autoridades advierten no consumir marisco de pesca deportiva del condado de San Diego

SAN DIEGO - Las autoridades sanitarias de California advierten a la población de que no consuma marisco deportivo del condado de San Diego debido a los altos niveles de una toxina de algas nociva.

El Departamento de Salud Pública de California emitió la advertencia el miércoles después de encontrar "niveles peligrosos" de ácido domoico en los mejillones de la zona.

De acuerdo con la agencia estatal, esta toxina natural puede acumularse en los mariscos, como mejillones, almejas, vieiras y ostras, y provocar enfermedades o incluso la muerte a los seres humanos. La cocción no destruye el ácido domoico.

Las autoridades sanitarias afirman que las personas que comen marisco tóxico y sufren una intoxicación amnésica por marisco pueden experimentar síntomas entre 30 minutos y 24 horas después. En los casos leves, los síntomas pueden durar varios días e incluir vómitos, diarrea, calambres estomacales, dolor de cabeza y mareos. En los casos más graves, las personas pueden experimentar confusión, convulsiones, problemas de memoria, coma y más.

Los mariscos vendidos comercialmente por recolectores y distribuidores certificados por el estado no están bajo esta advertencia, ya que se someten a pruebas regulares de toxinas, informó la agencia.

Un mapa CDPH muestra que a partir de la noche del jueves, los condados de Los Ángeles y Santa Bárbara también están bajo advertencias de salud de mariscos bivalvos.

SeaWorld San Diego's team has taken in 21 sea lions, four pelicans and one dolphin that were poisoned by domoic acid, reports NBC 7's Jeanette Quezada.

El ácido domoico es una de las mayores amenazas para los mamíferos marinos, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Durante este episodio de ácido domoico, el equipo de SeaWorld San Diego ya ha recogido decenas de mamíferos marinos, entre ellos leones marinos, pelícanos y delfines, envenenados con la toxina. Algunos han muerto.

En 2023, San Diego fue testigo de media decena de presuntas muertes por ácido domoico y más de una decena de animales enfermos.

Según Jeni Smith, responsable del programa de rescate de SeaWorld San Diego, a los animales enfermos se les administran líquidos y se les pueden recetar medicamentos anticonvulsivos. Los animales que se recuperan son devueltos a su hábitat natural.