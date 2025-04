Las autoridades identificaron a la mujer que murió cuando un camión se precipitó a la Bahía de San Diego la semana pasada.

Anne Confer, de 53 años y residente de Maryland, fue identificada como una de las tres ocupantes de una camioneta GMC que, por razones desconocidas, se salió de la carretera y se precipitó a la Bahía de San Diego el 10 de abril.

Testigos declararon que una camioneta circulaba por South Harbor Island Drive a alta velocidad, atravesando dos intersecciones y entrando en la bahía, según informó la Policía Portuaria.

"Encontramos un vehículo que estaba completamente sumergido en la bahía, con una persona en ese momento, que algunos transeúntes habían llevado a la orilla", declaró Matt Moe, jefe de batallón del SDFD, y añadió que la víctima fue atendida en el lugar y trasladada al hospital.

Cuando buzos del Departamento de Policía Portuaria y el Servicio de Salvavidas de San Diego se sumergieron, las autoridades informaron que encontraron a dos personas atrapadas dentro de la camioneta y las rescataron. También fueron trasladadas al hospital.

El médico forense de San Diego declaró que otra persona en el camión fue declarada muerta posteriormente. No se ha revelado su identidad. Se desconoce el estado de salud de la tercera persona.

El Equipo de Tráfico de la Policía Portuaria aún investiga la causa del accidente.

Harbor Island es una península en la bahía de San Diego, ubicada entre Shelter Island y el centro de la ciudad.