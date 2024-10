Autoridades y organizaciones dan recomendaciones para evitar tragedias en Halloween

SAN DIEGO – A medida que se acerca la noche de brujas la organización, Shaphat Outreach hace un llamado a los padres, jóvenes y organizadores de eventos para que se enfoquen en promover la seguridad durante las celebraciones y reuniones de disfraces para prevenir un aumento de tragedias o actividades criminales.

“Sí como sabemos está a la vuelta de la esquina y es una fiesta que celebramos con dulces, disfraces y diversión, pero hemos notado una tendencia de crímenes y también de homicidios en la comunidad de San Diego, queremos dar esa precaución que de las familias que salgan a recoger dulces o a ir a fiestas que por favor tengan cuidado con quien salgan”, informó Jeffrey Raya. miembro de la organización Shaphat Outreach

Indicó que junto con su organización se ha dedicado a luchar por alejar a los jóvenes de la violencia y sobre los peligros al unirse a las pandillas y recomiendan

“Los tips que damos en esta celebración hay que estar seguros de las fiestas que van, que conozcan a las personas que están ahí y salgan con amigos que son confiados y también cuando andan agarrando dulces que también busquen entre los dulces porque a veces pueden tener drogas”, agregó

Por otro lado, durante la noche de brujas la policía de San Diego informó que estarán concentrados en áreas residenciales desde temprano y en la noche en bares y discotecas por lo que le piden a la ciudadanía ser prudentes.

“También le pedimos que no anden conduciendo vehículos tomados o embriagados y también que tengan cuidado con los disfraces que no manejen con una máscara que se quiten la máscara para manejar para no distraer de lo que está pasando en frente y alrededor de ellos como van a ver muchos niños cruzando calles’’ informó José Ysea portavoz de la policía de San Diego.

Enfatizó que es muy importante seguir estas recomendaciones para evitar tragedias y ante cualquier emergencia puede llamar al 911.