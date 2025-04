Autos fuera del T-MEC subirán el 25 por ciento en San Diego

SAN DIEGO- Aunque México quedó libre de los aranceles universales del 10 por ciento, habrá cambios a partir del primer minuto del tres de abril del 2025 para vehículos de marcas, europeas, asiáticas e incluso mexicanas fuera del T-MEC, aquellas que comenzarán a pagar el 25 por ciento de aranceles.

Los empresarios de la cámara regional de comercio aquí en San Diego dijeron que la conferencia del presidente dio mucho alivio a México en cuanto a exportaciones en el sector agricultor y los productos dentro del tratado de libre comercio.

“Lo malo ya viene ya estamos pagando aranceles sobre acero y aluminio, hoy básicamente lo que hizo el presidente las tarifas recíprocas y a México y Canadá los dejo en cero siempre y cuando importen productos del TMEC y eso así está ahorita. Hoy, ayer y antier, si importas algo TMEC, no pagas nada y los clientes agricultores que exportan bajo el TMEC no pagan nada y empezando mañana 50 países van a pagar una tarifa reciproca”, dijo, Eduardo Acosta, Empresario y Jefe de Negocios Internacionales en la cámara regional de comercio de San Diego.

Sin embargo, el incremento que ya existe en el acero, el aluminio y los autos que ingresen al país del extranjero, sí temen que tengan un impacto significativo en el sector automotriz.

Los dueños de talleres mecánicos y lugares de carrocería, dijeron escuchaban a los clientes antes del anuncio tratar de ganarle al mismo y tratar de reparar sus autos para no comprar nuevos.

Esto incluye una variedad de industrias incluyendo la agropecuaria, tecnológica entre otras.

“Dicen no, prefiero arreglar mi carro que yo sé que tengo tiempo con él, pero tiene poquitos detalles, entonces lo quiero arreglar porque no quiero comprar un carro que de por sí están muy caros y con todo lo que va a pasar se van a poner más caros, entonces no estoy planeando adquirir algo nuevo”, dijo Maria Cuate Zook, presidente de Zook’s Earl Scheib San Diego.

Los comerciantes dijeron ya han comenzado a sufrir los aumentos a los precios de ciertas piezas como las defensas de los autos que antes podían costar 50 dólares y en algunos casos se han incrementado a los 200 dólares en San Diego.

En el sector automotriz, dicen los analistas esto podría traer un impacto de miles de dólares para la compra de un auto nuevo en Estados Unidos.

“A partir de mañana todos los autos que no sean USMCA inclusive si hay autos que vengan de México que no cumplan con el TMEC 25 por ciento, en el ejemplo que dices BMW que viene de Alemania, 25 por ciento, si viene Toyota de Japón o Honda de Japón 25 por ciento, empezando hoy a las 12 de la noche eso es un gran impacto para el consumidor”, explico, Eduardo Acosta.

Los comerciantes en San Diego en el ámbito automotriz, desde ventas, mecánicos y carroceros; dijeron a TELEMUNDO20 sentían cierta premura por parte de los ciudadanos por dejar listo su auto, repararlo, adquirir todas las piezas necesarias antes de la media de noche.

Hablamos con la profesora de negocios de CETYS universidad, sobre el impacto de los aranceles recíprocos de Trump

Mientras tanto los empresarios en la región destacaron que el anuncio de la casa blanca para no imponer aranceles al país de México, debido a sus esfuerzos para detener la llegada del fentanilo y las drogas a Estados Unidos, fue algo que les hizo sentir alivio, principalmente por los casi ocho mil camiones de carga que cruzan todos los días de Tijuana a Otay Mesa.

Frutas, verduras, materiales médicos, televisiones y productos aeroespaciales. “Lo malo ya lo estamos pagando, aranceles sobre acero y aluminio, hoy básicamente lo que hizo el presidente, las tarifas reciprocas y ahí a México y Canadá los dejo en cero siempre y cuando importen productos del TMEC y eso así esta ahorita, hoy día y ayer y antier, si importas algo TMEC, no pagas nada y los clientes agricultores que exportan bajo el TMEC no pagan nada y empezando mañana 50 países van a pagar una tarifa reciproca”, agrego, Eduardo Acosta.

Hoy el presidente de Estados Unidos habló en su discurso de países que no se habían portado bien y hasta la pérdida de 90 mil fábricas en el país, sin embargo, en ese tema nunca se refirió a México, algo que dicen quienes exportan e importan productos hace que por lo menos estos países vecinos se sienta que pueden trabajar por el momento como aliados.