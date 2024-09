Avioneta aterriza en la SR-76; se sospecha que sus ocupantes transportaban drogas

SAN DIEGO - Dos residentes de Oceanside fueron detenidos el jueves bajo sospecha de tráfico ilegal de drogas después de que su avioneta hizo un aterrizaje de emergencia en la Ruta Estatal 76, informó el Departamento de Policía de Oceanside.

Alrededor de la 1:43 a.m. del jueves, los oficiales de OPD respondieron a una llamada que un avión sufrió un fallo del motor y tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en SR-76 cerca de Canyon Drive, según un comunicado de la policía. Los dos ocupantes de la avioneta no resultaron heridos.

El registro de la avioneta reveló una gran cantidad de estupefacientes, según el comunicado de la OPD. Los dos ocupantes de la avioneta fueron detenidos.

La Administración Federal de Aviación está investigando las circunstancias del aterrizaje de emergencia.

A las 6:00 a.m. del jueves, el avión seguía en la carretera. Se recomienda a los conductores que circulen con precaución por la zona.

Be advised, there is a small plane that landed on eastbound SR-76 at Canyon Drive, blocking the number 2 lane of traffic. Please proceed with caution. #TrafficAlert pic.twitter.com/9UKwOslHYO