Emiten avisos de desalojo sin culpa para inquilinos de departamentos en Imperial Beach

SAN DIEGO- Entre la incertidumbre es como se encuentran decenas de familia debido a plan de remodelación de un complejo de departamentos al sur del condado. Inquilinos han recibido orden de desalojo sin culpa.



Aunque no todo el inquilino de este complejo en Imperial Beach ha recibido la orden de desalojo, un líder comunitario asegura que es solo cuestión de tiempo.

La señora Josefa dice que lleva más de una década viviendo en este complejo de departamentos Swell de Imperial Beach.

“Vivo a gusto aquí, porque nadie se mete con nadie la verdad”, expresó Josefa Eleiter

Sin embargo, a sus 82 años, Josefa afirma que tiene aproximadamente un mes para abandonar su hogar, luego de recibir una orden de desalojo sin culpa a principio del año.

“Le habían dicho a mi hija que no me preocupara porque a mí no me iban a mover, y luego a los dos días, me traen la hoja de desalojo, pues no se me hace justo”, indicó.

Foto del 06 de febrero del complejo de departamento Swell en Imperial Beach. Foto: Guillermo Méndez

Y es que el nuevo propietario del complejo que abarca unas 50 unidades, obtuvo permiso de la ciudad de Imperial Beach para realizar una remodelación sustancial, provocando estos desalojos

“Hace como un mes, empezaron a dar estas órdenes de desalojo como a unas 10 familias”, indicó José López, director de la Alianza de Californianos para el Empoderamiento Comunitario

José López es líder de la organización, que lleva meses abogando por los derechos de inquilinos en este complejo.

“Es como una familia aquí la verdad, todos son buena gente, te saludan, es como una familia”, apuntó Daniel Loza, inquilino del inmueble.

Aunque a Daniel no le ha llegado la notificación de desalojo, asegura que tiene incertidumbre luego de enterarse de los casos de sus vecinos y saber la intención del nuevo propietario de renovar el lugar.

“Lo que quieren es dinero, no se preocupan por nosotros. estan buscando el billete la verdad”, agregó.

Pero Daniel y sus vecinos no son los únicos en enfrentar un problema similar en Imperial Beach.

José nos explica que los dueños del complejo Hawaiian Gardens de más de 60 unidades, justo a un costado, acaban de desalojar a la gran mayoría de sus inquilinos también por motivos de remodelación.

“Qué es lo que hacen ellos es que corren a la gente, hacen algunos arreglos y luego vuelven a rentar los departamentos a un precio mucho más alto. es algo que pasa muy seguido especialmente a personas que llevan mucho tiempo en sus hogares donde las rentas son un poco más bajas”, detalló José

Telemundo 20 intentó comunicarse con el nuevo dueño de los departamentos Swell, para una declaración, pero hasta el momento no ha enviado una respuesta.

La recomendación para las personas que enfrentan desalojo sin culpa es buscar asesoría legal, antes de abandonar el hogar.

Si eres inquilino en Imperial Beach y necesita ayuda, la ciudad tiene una lista de recursos publicados en línea